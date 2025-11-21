Провал сезона, шаман и возвращение Кривченкова: что сейчас происходит в ХК «Сибирь»

Новосибирскому хоккейному клубу «Сибирь» 20 ноября наконец удалось прервать серию из тринадцати поражений подряд в КХЛ, что было антирекордом команды за всю историю. Долгожданной победе предшествовало существенное обновление штаба и обряд шамана. Редактор Сиб.фм Виктор Бобровников с хоккейным экспертом Дмитрием Ерыкаловым попытался разобраться, почему «Сибирь» оказалась в почти патовой ситуации, в какой момент времени и что именно пошло не так.
Клубный антирекорд.
До начала черной полосы в 13 поражений новосибирские хоккеисты имели на своем счету 7 побед и 7 поражений. 16 октября началась домашняя серия матчей, в первом из которых ХК «Сибирь» уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4. Позже, 21 октября, «Металлург» обошел новосибирцев в овертайме, закончив матч со счетом 2:1. 23 октября «Сибирь» ждало уже третье поражение подряд — «Салават Юлаев» одержал победу над новосибирцами. Счет составил 5:2.
После этого матча главный тренер Вячеслав Буцаев принес извинения болельщикам за игру команды. 25 октября наших хоккеистов обошел по буллитам челябинский «Трактор» со счетом 3:4. Так, домашняя серия «Сибири» завершилась без побед. 29 октября в Санкт-Петербурге продолжилась череда поражений для новосибирцев — матч завершился со счетом 3:2 в пользу «СКА». 31 октября в Екатеринбурге ХК «Автомобилист» разгромил «Сибирь» со счетом 7:1.
Следующее поражение ждало новосибирскую команду 2 ноября в Челябинске. «Трактор» снова обошел «Сибирь» с тем же счетом, что и в прошлый раз — 4:3. 4 ноября в домашнем матче против нижегородского «Торпедо» новосибирцы проиграли 4:3 по буллитам. 8 ноября в Москве победу одержали хозяева льда — «ЦСКА» забросил в ворота «Сибири» 4 шайбы, новосибирцы — ни одной. 10 ноября «Спартак» обыграл «Сибирь» со счетом 6:3. Двумя днями позже новосибирцев разгромило минское «Динамо» со счетом 0:7, после чего главный тренер ХК «Сибирь» Вячеслав Буцаев снова извинился перед болельщиками. После этого матча клуб объявил об отставке Буцаева.
15 ноября «Сибирь» проиграла московскому «Динамо» 2:3 на домашнем льду. Рекордное для клуба 13-е подряд поражение новосибирских хоккеистов случилось 17 ноября в схватке с «Драконами», которая закончилась со счетом 0:3. Только 20 ноября «Сибирь» одержала победу по буллитам над московским «Динамо» со счетом 4:3.
Гладко было на бумаге.
Нельзя сказать, что к началу сезона можно было предположить подобное развитие событий, хотя предпосылки для беспокойств болельщиков были.
«Если говорить про состав, то на бумаге он выглядел довольно прилично. Не только у меня, но и у моих коллег особо не было сомнений, что “Сибирь” с такими новичками, как Ткачёв, Сошников и Уилсон, выйдут в плей-офф. Доминг, канадский вратарь, оказался неплохой заменой ушедшему Денису Костину. Разве что вызывали вопросы защитники новые — американец Фарранс и канадец Приски, но на бумаге это был хороший состав», — сказал Сиб.фм хоккейный обозреватель Дмитрий Ерыкалов.
Тем не менее, он отметил неудовлетворительную форму команды еще на предсезонке.
«Другое дело, что уже к началу, даже не стартовых игр, а еще на предсезонке, в контрольных матчах, “Сибирь” выглядела очень пассивно, медленно. Команда, как это принято говорить, не звенела. Не было ни энергии, ни взаимопонимания в тройках нападения. Уже на предсезонке, на турнире в Омске, было видно, что звено Уилсон, Ткачёв, Сошников не работает, канадец Приски находился явно не в своей тарелке, прошлогодние лидеры во главе с Бутузовым, которого недавно отправили в список отказов, довольно сильно сдали», — добавил Ерыкалов.
Нельзя не отметить, что среди игр серии поражений были неплохие матчи, в которых сибиряки демонстрировали характер и волю к победе, но спортивная удача оказалась не на их стороне. Прежде всего, вспоминается домашнее поражение от «Трактора» в серии буллитов. На выезде в Челябинске «Сибирь» тоже дала бой прошлогодним финалистам. Тем не менее, поражение — есть поражение, и новосибирцы чередовали достойные с разгромными.
«После смены Епанчинцева на Буцаева команда стала чуть более системной, организованной, но со временем, когда, по моей инсайдерской информации, отношения между игроками и тренером начали портиться, вот тогда уже вылезли поражения 1:7 в Екатеринбурге, 0:4 от ЦСКА, 0:7 от Минска, которые в итоге и привели к отставке Буцаева. Определенно, после его увольнения в “Сибири” поднялся моральный тонус, стало больше улыбок, стало больше эмоциональных проявлений, и команда, особенно в игре выездной с “Динамо”, которая прервала эту серию, очень самоотверженно выглядела. Неимоверное количество блокированных бросков, что говорит о самоотверженности», — отмечает Ерыкалов.
Что в штабе.
На фоне провальной серии в клубе произошли кадровые перестановки. 14 ноября руководство ХК решило расторгнуть контракт с главным тренером Вячеславом Буцаевым из-за недостаточных результатов команды в текущем сезоне. На его место назначили воспитанника новосибирской хоккейной школы Ярослава Люзенкова.
После прерванной серии поражений 20 ноября исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Ярослав Люзенков прокомментировал победу так:
«Я могу сказать по своим эмоциям — верили в ребят, но уже даже я где-то смотрел на табло и считал секунды. Да, не хватило 3 секунд, чтобы выиграть в основное время, но посмотрел в глаза ребятам — они понимали, что могут зацепиться в овертайме или по буллитам».
20 ноября в штабе «Сибири» объявили о возвращении в команду Алексея Кривченкова, профессиональная карьера которого началась в ХК «Сибирь», затем продолжилась в NHL. В качестве ассистента главного тренера позже спортсмен работал в «Сибирских снайперах», теперь он на той же позиции в головном клубе. Также ХК объявил о назначении Леонида Дмитриченко на должность тренера по физической подготовке. Новый специалист обладает большим опытом работы в Континентальной хоккейной лиге.
На данный момент, после 28 игр, новосибирцы занимают 22-ю строчку турнирной таблицы — ХК «Сибирь» одержал 8 побед и потерпел 20 поражений, набрав 19 очков. Речь о выходе в плей-офф не ведется.