Провал сезона, шаман и возвращение Кривченкова: что сейчас происходит в ХК «Сибирь»

«Другое дело, что уже к началу, даже не стартовых игр, а еще на предсезонке, в контрольных матчах, “Сибирь” выглядела очень пассивно, медленно. Команда, как это принято говорить, не звенела. Не было ни энергии, ни взаимопонимания в тройках нападения. Уже на предсезонке, на турнире в Омске, было видно, что звено Уилсон, Ткачёв, Сошников не работает, канадец Приски находился явно не в своей тарелке, прошлогодние лидеры во главе с Бутузовым, которого недавно отправили в список отказов, довольно сильно сдали», — добавил Ерыкалов.