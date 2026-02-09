Митрополит Григорий: большинство православных христиан на Украине верны РПЦ

На Украине православные христиане в большинстве случаев верны РПЦ, заявил управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий в ходе передачи «Церковь и мир» на канале «Россия 24».
По его словам, сейчас на Украине православные христиане испытывают трудные времена, некоторые из них проявляют слабость и уходят в различные раскольнические структуры.
Однако, как отметил митрополит Григорий, в большинстве случаев православные христиане на Украине «сохраняют верность своим традициям, верность Русской православной церкви».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский ввел санкции против журналистов страны, которые поддерживают Украинскую православную церковь.