Карты Mastercard белорусского Альфа-банка не будут работать в ряде стран

Карты платежной системы Mastercard, выпущенные белорусским Альфа-банком, перестанут работать в 31 европейской стране с 21 апреля. Об этом говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
С этой даты клиенты банка не смогут снять наличные в банкоматах с его карт Mastercard, расплатиться в магазинах и онлайн, а также отправить переводы с карты на карту через локальные сервисы.
«Снимите деньги в любом банкомате — мы полностью убрали комиссию с нашей стороны, независимо от суммы (по 17 июня)», — сказано в сообщении.
Карты перестанут работать в следующих странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия.
В качестве альтернативы предложено вывести средства на карту другого белорусского банка.
В Белоруссии и других странах, кроме указанных выше, карты Mastercard продолжат работать в обычном режиме.
РБК направил запрос в пресс-службу Альфа-Банка в Белоруссии.
Это не первый подобный случай: в марте карты Visa белорусского Альфа-банка перестали работать в тех же европейских странах. То же коснулось Белгазпромбанка и Белагропромбанка.
В официальных заявлениях банки указали, что причиной ограничений в расчетах стало решение самой платежной системы. Все три указанных банка находятся под санкциями ЕС и США. Кроме того, Белгазпромбанк и белорусский Альфа-банк связаны с материнскими российскими организациями, которые также попали под ограничения.
Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, не работают за пределами самой России после того, как обе платежные системы ушли из страны после начала военной операции на Украине. Карты, выпущенные зарубежными банками, аналогичным образом не работают в России.
Из Белоруссии ни Visa, ни Mastercard не уходили.