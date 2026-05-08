В Советске магазин почти год торговал сомнительной бараниной

В Советске магазин и кафе продавали баранину неизвестного происхождения. Нарушения выявили специалисты регионального Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.
«В магазине “Домашнее мясо от собственника” (ИП Халилов И. Э. К., г. Советск) осуществлялась реализация баранины, но, по данным ФГИС ВетИС “Меркурий”, движения ветеринарных сопроводительных документов не наблюдалось со 02.07.2025», — говорится в сообщении надзорной службы.
В кафе «Трактир», где из баранины готовили шашлык и шурпу также не смогли предоставить документы на мясо. Теперь точкой общепита и мясной лавкой будут заниматься Федеральная налоговая служба и Роспотребнадзор.
На Центральном рынке Калининграда и на рынке «Сельма» специалисты Россельхознадзора выявили 11 торговых точек, где торговали продуктами неизвестного происхождения.