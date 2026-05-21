«Аэрофлот» открывает дополнительные рейсы с приоритетом покупки билетов для калининградцев

Невыкупленные билеты поступят в свободную продажу.

«Аэрофлот» открывает дополнительные рейсы с билетами по «плоскому» тарифу между Москвой и Калининградом. Как сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем канале в MAX, калининградцы смогут приобрести билеты в приоритетном порядке.

Новый ежедневный регулярный рейс «Аэрофлота» SU1032/1033 по маршруту Москва — Калининград — Москва будет выполняться на лайнерах Airbus A321 с 1 июня до 30 сентября включительно. В пиковые месяцы лета, с 1 июля по 31 августа, авиакомпания будет выполнять два таких дополнительных рейса в сутки — SU1032/1033 и SU1012/1013.

«Рейсы ставятся прежде всего для калининградцев. Правила следующие: более чем за семь дней до даты вылета в первую очередь жители нашего региона и студенты, которые здесь обучаются, смогут приобрести билеты в приоритетном порядке. Те, которые не выкупили, поступят уже в свободную продажу», — добавил Беспрозванных.

Собственная программа «плоских» тарифов «Аэрофлота» дополняет программу субсидируемых государством перевозок и позволяют путешествовать между Москвой и Калининградом в экономическом классе по единой стоимости — 7 900 ₽ в одну сторону, 13 000 ₽ туда и обратно, уточнил глава региона.

Жители региона и студенты калининградских вузов могут приобрести билеты по «плоскому» тарифу в специальном разделе на сайте «Аэрофлота», в офисе продаж авиакомпании или у уполномоченных агентов — по аналогии с оформлением субсидированных билетов, указала пресс-служба аэропорта Храброво.

