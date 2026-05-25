Будущее туризма на ООПТ ученые и эксперты заповедной системы обсудили на всесезонном курорте «Роза Хутор»

Председатель Общественного совета при Минприроды России Александр Мясков отметил, что современные нейросети и ГИС-системы открывают новые возможности для экологического мониторинга и управления ООПТ. По его словам, сегодня уже реализуются проекты по мониторингу состояния экосистем и биоразнообразия с использованием технологий Yandex Cloud и других цифровых платформ. При этом, подчеркнул Мясков, развитие таких систем должно сопровождаться не только техническим, но и научным контролем — за качество экологических и биологических данных должны отвечать профильные специалисты, а не исключительно сотрудники, ответственные за цифровую инфраструктуру.