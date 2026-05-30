Президент Польши Кароль Навроцкий в пятницу, 29 мая, обвинил вице-премьера и министра обороны страны Владислава Косиняк-Камыша в глупости и невыполнении им своей работы.
Таким образом он отреагировал на критику со стороны министра, который негативно высказался об администрации Навроцкого и о самом президенте на фоне подписания соглашения Польши и Великобритании об обороне и безопасности.
— Господин Косиняк-Камыш совершил глупость и не сделал свою работу, — приводит его слова портал Interia.pl.
Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер причислил Каллас к группе «идиотов» из ЕС из-за слов о России. До этого член Европарламента от партии Die PARTEI Мартин Зоннеборн в шутку назвал главу евродипломатии «маленькой атомной бомбой».
Европа должна присоединиться к переговорам по украинскому вопросу, но не в качестве посредника. К такому выводу пришел глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде после встречи с главой евродипломатии Каей Каллас.
19 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал «насмешкой» сообщения о возможном посредничестве Каи Каллас в переговорах между Россией и Украиной.