В России проработают вопрос о назначении реабилитации нетрезвым водителям

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. МВД России, Минздрав и Минюст проработают до 2027 года вопрос о возложении на водителей, привлеченных к ответственности за вождение в состоянии опьянения, обязанности по прохождению медицинской реабилитации, следует из правительственного плана, который изучило РИА Новости.
«Проработка вопроса закрепления возможности при назначении наказания за совершение административных правонарушений или преступлений в области дорожного движения лицу, управляющему ТС в состоянии опьянения, возлагать на такое лицо обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, лечение и (или) медицинскую реабилитацию в связи с употреблением психоактивных веществ», — говорится там.
О результатах деятельности Минздрав России, МВД России и Минюст России должны представить доклад в правительство до 2027 года. Работа будет проводиться в рамках правительственного плана реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране.
Кроме того, Минздрав России и МВД РФ должны будут до 2027 года подготовить приказ о внесении изменений в порядок проведения медосвидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) в части уточнения вопросов его проведения в ситуациях, когда не представляется возможным провести его в полном объеме в связи с состоянием человека.