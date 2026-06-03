Край с сильной промышленностью. Губернатор — о стратегических решениях

Сегодня в Пермском крае создана одна из самых эффективных систем поддержки промышленности в стране. Для предприятий работают специальные инвестиционные контракты, льготные займы Фонда развития промышленности и другие механизмы стимулирования бизнеса. Результат этой работы измеряется новыми производствами, рабочими местами и инвестициями. За последние шесть лет в Прикамье реализовано 70 крупных инвестиционных проектов. А в 2025 г. регион вошёл в тройку лидеров России по объёму привлечённых федеральных средств на реализацию национальных проектов, уступив лишь Москве и Санкт-Петербургу.