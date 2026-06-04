Эксперт Яшлавский: СНГ не стоит опасаться беженцев из-за войны США с Ираном

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Масштабная волна беженцев из стран Ближнего Востока в Центральную Азию и Закавказье не ожидается, подтверждением могут служить несбывшиеся прогнозы о массовом потоке переселенцев после взятия Кабула талибами. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС ведущий научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Андрей Яшлавский.
Тема возможного неконтролируемого потока беженцев с Ближнего Востока возникает буквально с самого начала войны США и Израиля с Ираном. Согласно оценкам, в одном только Иране более 3 млн человек были вынуждены сменить место жительства после начала американо-израильских ударов по иранской территории, напомнил эксперт.
«В то же время следует обратить внимание на то, что в марте этого года, по оценкам европейских структур, в страны Евросоюза и близлежащие страны, которые не входят в ЕС, было подано менее 60 тыс. заявлений о предоставлении убежища со стороны выходцев из Ирана. Это достаточно небольшое, по крайней мере не поражающее воображение, количество. Вряд ли можно предположить, что именно иранская война спровоцирует мощный поток беженцев из Ближневосточного региона или региона Аф-Пак (Афганистан — Пакистан — прим. ТАСС) в страны Центральной Азии. Тем более что мы наблюдали и предыдущие конфликты, в том числе взятие талибами Кабула. Тогда тоже много было алармистских прогнозов, которые предполагали присутствие большого числа беженцев из Афганистана, которые ринулись бы в постсоветские страны, Центральную Азию, но в целом этого не произошло», — сказал Яшлавский.
По словам эксперта, первое, чего стоит ждать, так это переезда из Ирана беженцев из Афганистана. Однако если эти процессы и будут наблюдаться, то они будут связаны не с войной, а с ужесточением условий пребывания в стране для афганских беженцев, отметил он. Эта тенденция началась еще до американо-израильского нападения.
«Если же говорить на перспективу, то, конечно, все зависит от того, примет ли война в Иране, распространяющаяся на весь Ближний Восток, затяжной характер или нет. И, конечно, в этом случае можно предположить, что поток людей из того же Ирана или из близлежащих стран ринется в государство, находящееся к северу, в частности в те государства, которые непосредственно граничат с Ираном. Если говорить о постсоветских государствах, то в Закавказье это Армения и Азербайджан, а мы помним, что в Иранском Азербайджане живет огромное количество этнических азербайджанцев. Если говорить о Центральной Азии, то это Туркменистан, который имеет обширную границу с Ираном», — отметил эксперт.