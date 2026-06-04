Эксперт Яшлавский: СНГ не стоит опасаться беженцев из-за войны США с Ираном

«В то же время следует обратить внимание на то, что в марте этого года, по оценкам европейских структур, в страны Евросоюза и близлежащие страны, которые не входят в ЕС, было подано менее 60 тыс. заявлений о предоставлении убежища со стороны выходцев из Ирана. Это достаточно небольшое, по крайней мере не поражающее воображение, количество. Вряд ли можно предположить, что именно иранская война спровоцирует мощный поток беженцев из Ближневосточного региона или региона Аф-Пак (Афганистан — Пакистан — прим. ТАСС) в страны Центральной Азии. Тем более что мы наблюдали и предыдущие конфликты, в том числе взятие талибами Кабула. Тогда тоже много было алармистских прогнозов, которые предполагали присутствие большого числа беженцев из Афганистана, которые ринулись бы в постсоветские страны, Центральную Азию, но в целом этого не произошло», — сказал Яшлавский.