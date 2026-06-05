Лучшего инспектора ДПС выбрали в Нижегородской области. В этом году соревнования были приурочены к 90-летию образования Госавтоинспекции.
Хранители традиций.
Второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди сотрудников дорожно-патрульной службы «Лучший по профессии» прошел на базе отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. За право представлять регион на федеральном уровне боролись 19 госавтоинспекторов — победителей зональных этапов.
Как отметил начальник управления Госавтоинспекции по Нижегородской области, полковник полиции Владимир Ежов, дорожные инспекторы занимают особую роль в системе органов внутренних дел.
«Сотрудник ДПС — это призвание, — подчеркнул Владимир Ежов. — Инспектор первым сталкивается на дороге с ситуациями, которые возникают у участников дорожного движения. Поэтому целью конкурса является не только определение мастерства наших сотрудников, но и повышение профессионального уровня, а также продолжение традиций Госавтоинспекции».
В теории и на практике.
Конкурсная программа включала теоретические и практические испытания. Участники продемонстрировали знания Правил дорожного движения, нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность службы, а также служебных документов. Практический блок состоял из стрельбы из табельного оружия, где оценивались меткость и соблюдение мер безопасности. Кроме того, сотрудники ДПС показали, как умеют оказывать первую доврачебную помощь.
Одним из самых зрелищных этапов стало скоростное маневрирование на служебном автомобиле. Инспекторы выполняли комплекс упражнений на автодроме: «змейку», разворот в ограниченном пространстве, экстренное торможение и парковку. Также конкурсанты продемонстрировали навыки регулирования дорожного движения — точность и четкость жестов, умение быстро реагировать на меняющуюся обстановку. Физическая подготовка включала бег на короткие и средние дистанции, силовые упражнения и проверку общей выносливости.
Лучшие из лучших.
По итогам конкурсных испытаний жюри определило победителей в нескольких номинациях. В категории «Огневая и медицинская подготовка» лучшим стал старший лейтенант полиции, старший инспектор ДПС ОГИБДД МВД России «Кстовский» Виктор Жарков. В номинации «Лучшее скоростное маневрирование» победу одержал старший лейтенант полиции, инспектор ДПС ОГИБДД МВД России «Сергачский» Александр Архипов.
В физической подготовке первым стал лейтенант полиции, инспектор ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Дзержинску Егор Земсков. А лучшим регулировщиком дорожного движения признан старший лейтенант полиции, старший инспектор ДПС 4-го взвода 2-й роты ОБДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Александр Власов.
По сумме всех испытаний звание «Лучший по профессии» завоевал старший лейтенант полиции, инспектор 3-го взвода 1-й роты ОБДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Дмитрий Масанкин. Теперь он представит Нижегородскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 21 по 27 июня в Орловском юридическом институте МВД России имени В. В. Лукьянова.
Победителям и призерам вручили почетные грамоты и ценные призы. Конкурс вновь подтвердил — профессионализм, выдержка и высокая подготовка сотрудников ДПС остаются надежной основой безопасности на дорогах Нижегородской области.
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