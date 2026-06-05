Лучшего инспектора ДПС выбрали в Нижегородской области

По сумме всех испытаний звание «Лучший по профессии» завоевал старший лейтенант полиции, инспектор 3-го взвода 1-й роты ОБДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду Дмитрий Масанкин. Теперь он представит Нижегородскую область на всероссийском этапе конкурса, который пройдет с 21 по 27 июня в Орловском юридическом институте МВД России имени В. В. Лукьянова.