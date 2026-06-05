Что происходит в Волгограде перед матчем России и Буркина-Фасо

Первый международный матч состоялся в 1977 году. Тогда Советский Cоюз обыграл Польшу 4:1. С таким же счетом Россия в 2002 году победила Албанию. Остальные встречи уже проходили при Валерии Карпине. Так, 20 ноября 2023 года россияне разгромили Кубу 8:0. 19 ноября 2024 была победа со счетом 4:0 над Сирией. А 10 октября прошлого года наша сборная одолела Иран 2:1.