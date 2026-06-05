Что происходит в Волгограде перед матчем России и Буркина-Фасо

Сборная России по футболу сыграет с командой Буркина-Фасо 5 июня в 20:00 на стадионе «Волгоград Арена».
Уже за пару километров до стадиона встречаются болельщики с флагами и прочей атрибутикой. Парковка у ближайшего торгового центра забита.
Поболеть за сборную приехали любители спорта из разных городов. По словам представителя одной из точек активности, тут есть представители минимум 15 регионов.
Пока болельщики слушают музыку, фотографируются и берут автографы у звезд.
Судить будет бригада из Сербии, главным арбитром встречи назначен Ненад Минакович.
По данным пресс-службы РФС, Волгоград в седьмой раз в истории примет матч национальной сборной. Так, 27 сентября 1962 года игрой между первой и олимпийской сборными СССР был открыт Центральный стадион, на месте которого позднее построили нынешнюю арену.
Первый международный матч состоялся в 1977 году. Тогда Советский Cоюз обыграл Польшу 4:1. С таким же счетом Россия в 2002 году победила Албанию. Остальные встречи уже проходили при Валерии Карпине. Так, 20 ноября 2023 года россияне разгромили Кубу 8:0. 19 ноября 2024 была победа со счетом 4:0 над Сирией. А 10 октября прошлого года наша сборная одолела Иран 2:1.
Буркина-Фасо станет 13-м соперником сборной России из Африки. Ранее наши футболисты встречались с командами Марокко, Алжира, Судана, Туниса, Камеруна, Кот-д’Ивуара, Ганы, Египта, Кении, Замбии, Нигерии и Мали.
Население Буркина-Фасо превышает 24 миллиона человек. До 1984 года государство называлось Верхняя Вольта. Его национальная команда носит прозвище «Жеребцы» (Les Étalons).
В рейтинге ФИФА африканцы располагаются на 62-й строчке. Средний возраст сборной Буркина-Фасо составляет 25 лет, суммарная трансферная стоимость команды превышает 110 миллионов евро.