Ямаль обошел Мбаппе в звании лучшего игрока Ла Лиги

Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». В 2024 году испанец стал чемпионом Европы и лауреатом премии Golden Boy, которую вручают лучшему молодому игроку сезона. В 2025 году Ямаль занял вторую строчку в голосовании на награду «Золотой мяч», которую присуждают лучшему футболисту календарного года.