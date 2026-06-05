Ямаль обошел Мбаппе в звании лучшего игрока Ла Лиги

Нападающего футбольного клуба «Барселона» Ламина Ямаля признали лучшим игроком сезона-2025/26 чемпионата Испании по футболу — спортсмен смог обойти нападающего клуба «Реал Мадрид» Килиана Мбаппе. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе Ла Лиги.
— Ламин Ямаль был признан лучшим игроком сезона в сезоне 2025/2026. «Барселона» успешно защитила свой титул, завершив сезон с 94 очками, — говорится в сообщении.
В завершившемся сезоне Ямаль помог «Барселоне» стать победителем Ла Лиги. Он провел 28 матчей, забил 16 голов, тем самым заняв четвертое место в списке бомбардиров чемпионата, а также отметился 11 голевыми передачами, став лучшим ассистентом среди всех футболистов турнира, передает сайт Ла Лиги.
Ламин Ямаль является воспитанником «Барселоны». В 2024 году испанец стал чемпионом Европы и лауреатом премии Golden Boy, которую вручают лучшему молодому игроку сезона. В 2025 году Ямаль занял вторую строчку в голосовании на награду «Золотой мяч», которую присуждают лучшему футболисту календарного года.
9 апреля в СМИ выразили мнение, что «Золотой мяч» в этом году заберет нападающий «Баварии» Харри Кейн. Журналисты отметили, что футболист продемонстрировал свою всестороннюю игру с «разрушительным эффектом» для чемпионов Бундеслиги.