Компания погибшего бизнесмена признана банкротом

Как указано в материалах дела, среди кредиторов общества числятся строительные компании, индивидуальные предприниматели, а также Федеральная налоговая служба. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 242,53 млн руб. Также не рассмотрены требования на сумму 90,4 млн руб. Согласно сведениям регистрирующих органов, за должником зарегистрировано несколько объектов недвижимости, включая земельный участок более 2 тыс. кв. м в Свердловском районе Перми, два машино-места по тому же адресу и нежилое помещение 24,4 кв. м.