Россиянам назвали точные правила для шашлыков на даче: что важно знать

В Подмосковье с 20 апреля действует особый противопожарный режим. Открытый огонь запрещен, но шашлыки можно жарить в закрытых мангалах и барбекю. Мангал ставят не ближе 5 м. от любых построек, вокруг убирают сухую траву и мусор. Под рукой надо держать два огнетушителя или ведро с водой/песком. Оставлять мангал без присмотра нельзя, напомнили в ведомстве.