Улица Карла Маркса — продолжение красной линии Хабаровска

Портал «Губерния Онлайн» продолжает свой проект — онлайн-путеводитель по Хабаровску. В нем мы проводим виртуальные экскурсии по всем интересным и красивым местам краевой столицы, напоминаем об истории привычных городских зданий. И если ранее мы совершили две виртуальные прогулки по улице Муравьева-Амурского и площади имени Ленина, то сегодня продолжим изучение красной линии Хабаровска и покажем вам улицу Карла Маркса в пределах центра города. Начинается улица Карла Маркса на площади имени Ленина и протягивается на 6,5 километров на северо-восток Хабаровска, до самого Авиагородка. Но в этом обзоре речь пойдет только о наиболее «парадном» участке этой магистрали — от площади Ленина до улицы Промышленной. Длина этой части «Карлухи» — ровно 3 километра. На этом участке находятся знаковые для Хабаровска объекты, такие как мэрия, парк «Динамо», детский парк имени Гайдара, здание педагогического института, «Дом одежды» и многие другие. Итак, мы начинаем наш обзор на площади имени Ленина. Слева мы видим масштабное здание главного корпуса Дальневосточного государственного медицинского университета. Оно было построено на улице Карла Маркса в 1962 году в стиле сталинского ампира. Между двух университетов, ДВГМУ и РАНХиГС, на пересечении улиц Карла Маркса и Гоголя, находится автобусная остановка «Площадь имени Ленина». Сразу за ней расположена лестница на ту часть улицы Гоголя, которая расположена за зданием ДВГМУ. Справа мы видим главную площадь Хабаровска с ее огромным «Белым домом», девятью красивыми фонтанами, «нулевым километром» федеральной трассы Чита — Хабаровск, памятником Владимиру Ленину и аллеей, отделяющей саму площадь имени Ленина от улицы Карла Маркса. Также между площадью имени Ленина и зданием Дальневосточного института управления РАНХиГС находится виадук, построенный в 2003 году через улицу Гоголя с центральной площади на улицу Муравьева-Амурского. Далее, пройдя через улицу Пушкина, слева мы видим комплекс из трех похожих зданий, построенных в советские времена. Два из них выполнены в знаменитом стиле сталинского ампира. Особенно выделяется «Дом специалистов», который начали строить в 1937 году, а закончили в 1949-м. В советские времена в нем жило немало известных в Хабаровске людей, а сейчас на первом этаже этого здания расположены различные кафе, магазины и шоурумы. Аналогичные объекты расположены и в двух соседних домах. Напротив них, с правой стороны улицы Карла Маркса, можно увидеть очень длинное и красивое историческое здание общежития медицинского института. Оно было построено в середине прошлого века, а сейчас в нем размещается одна из городских клиник, а также офисы краевых управлений министерства юстиции РФ и Федеральной службы судебных приставов. Украшает это здание огромная арка, ведущая во внутренний двор, а дополняет картину автобусная остановка «Площадь имени Ленина» и большой рекламный экран. После улицы Льва Толстого слева мы видим детский парк имени Гайдара, где находятся многочисленные аттракционы, фонтаны, арт-объекты и развлекательные заведения для детей и их родителей. Главный объект парка — мультицентр «Арлекин». Справа, напротив парка имени Гайдара, расположен огромный парк «Динамо», который зимой становится одной из главных площадок для новогодних гуляний в Хабаровске, поскольку там появляются ледовые фигуры, горки, карусели и новогодняя елка. Перейдя через улицу Гайдара, мы видим слева еще один пример сталинского ампира — массивное здание, построенное в 1949 году. Дополняют его статуи двух львов, установленные в 2008 году к 150-летию Хабаровска. За ним расположено историческое здание управления пожарной охраны. Построили его в 1931 году в стиле конструктивизма. Главной доминантой этого здания, конечно же, является угловая пожарная каланча, которая когда-то была самым высоким сооружением в Хабаровске. А напротив этой пожарной части, которая, к слову, действует до сих пор, еще пару лет назад можно было увидеть огромное здание Хабаровского краевого академического музыкального театра, более известного как Хабаровский театр музыкальной комедии. Его построили в 1977 году к 60-летию Октябрьской революции, однако в октябре 2024 года оно полностью сгорело во время проведения ремонтных работ на крыше. Сейчас на этом месте находится огромный пустырь, но в будущем власти обещают построить там новое здание музыкального театра. Далее, после улицы Петра Комарова, мы можем видеть 14-этажную советскую высотку, которая примечательна только тем, что в ней находится знаменитая картинная галерея имени Алексея Федотова. Сразу за ней находится красивое жилое здание, построенное в 1952 году в стиле сталинского ампира. Наконец, завершает этот квартал строящийся сейчас жилой комплекс «Сердце Бонивура», который возводят на месте двух аварийных деревянных бараков. А перед этой стройкой размещается автобусная остановка «Краевой музыкальный театр». С правой же стороны улицы Карла Маркса можно увидеть «Театральный сквер», который считается частью городского парка «Динамо». В центре этого сквера с 2020 года установлены бронзовые скульптуры, символизирующие пять крупных театров Хабаровска — краевой музыкальный театр, Театр юного зрителя, краевой театр драмы, Театр кукол и театр «Отрада», а также там есть топиарная скульптура «Музыкант и фортепиано». Перед «Театральным сквером» находится парковка администрации Хабаровска. После улицы Нагишкина с левой стороны нашему взору открывается красивое историческое здание Железнодорожного училища. Оно было построено в 1898 году и стало первым подобным заведением на Дальнем Востоке и в Сибири. Сейчас это одно из самых старых зданий Хабаровска, сохранившихся до наших пор, и единственный дореволюционный объект, расположенный на улице Карла Маркса. Сразу за ним возвышается серое здание Хабаровского техникума железнодорожного транспорта, построенного в советские годы. Всю правую сторону этого квартала улицы Карла Маркса занимает здание администрации Хабаровска. Построили его еще в 1952 году. Изначально на этом месте планировалось возвести огромное училище НКВД, но власти в итоге решили отказаться от этой идеи и построили административное здание Крайсовнархоза. Позже в нем располагался Хабаровский горисполком, а ныне там находится мэрия. Перед зданием — небольшая VIP-парковка для городских властей. Перейдя через улицу Дикопольцева, с левой стороны мы видим несколько очень разных зданий — пятиэтажную «сталинку» 1956 года постройки и известный в городе торговый центр «Дом одежды», который возвели в 1966 году, а позже, уже в XXI веке, обшили сайдингом и пристроили к нему стеклянный панорамный лифт, расположенный в эркере. Между этой «сталинкой» и «Домом одежды» уже много лет находится недостроенное двухэтажное офисное здание, обшитое полукруглым фасадом и огороженное строительным забором. С правой стороны нашему взору открывается огромное здание Хабаровского педагогического института, построенного в 1940 году. Около десяти лет назад этот вуз потерял свой самостоятельный статус и вошел в состав Тихоокеанского государственного университета, а позже здание было закрыто на ремонт из-за аварийного состояния. Перед главным корпусом Пединститута в 1951 году был установлен памятник великому русскому поэту Александру Пушкину, а рядом с ним находится автобусная остановка «ДВГГУ». После того как мы перейдем улицу Московскую, увидим слева одну кирпичную «пятиэтажку», построенную в 1961 году, а за ней виднеется старая водонапорная башня, сооруженная в 1910 году на улице Московской. Чуть дальше можно увидеть двухэтажную «сталинку», в которой располагается школа № 35, а за ней расположено пятиэтажное административное здание советской эпохи. Кроме того, в этом квартале находится автобусная остановка «Ленинградская», а завершается он транспортной развязкой, после которой заканчивается центр Хабаровска. Напротив, с правой стороны, мы можем видеть корпуса и общежития Педагогического института, перед которыми установлены две каменные маски и скульптура «Каменные люди». Далее расположено новое административное здание, в котором размещаются магазины и офисы разных коммерческих компаний. Затем можно увидеть массивное здание краевого управления Росреестра, а завершают этот квартал два современных торговых центра «НК-Сити» и «НК-Плаза», построенные в 2000-х годах. Если пройти под развязкой или подняться на нее, то слева можно увидеть еще один знаковый торгово-развлекательный центр «Магазины радости», а также еще несколько зданий, в которых находятся кафе, магазины и офисы разных компаний и учреждений. Справа от развязки расположены несколько жилых высотных домов — как советских, так и современных. Прямо под развязкой обустроена огромная парковка для посетителей всех окрестных торговых центров. Наконец, перейдя по старому виадуку через улицу Ленинградскую, слева мы увидим монументальное здание бывшей гостиницы «Турист», построенное в 1974 году. Сейчас в нем находится более современный трехзвездочный отель. А сразу за улицей Синельникова виднеется историческое здание водонапорной башни, построенной в 1937 году. Нынешнее состояние этой башни оставляет желать лучшего, но ее реконструкция никак не начинается. С правой стороны расположен ничем не примечательный пятиэтажный кирпичный дом. Собственно, на этом центральная часть улицы Карла Маркса завершается, но чуть дальше на ней расположены еще несколько знаковых зданий. Так, справа, между улицами Синельникова и Сеченова, находятся современные здания Хабаровской таможни и бизнес-центра «Новый квартал». Первая очередь этого бизнес-центра была построена в середине «нулевых», а вторая очередь до сих пор не достроена, хотя это одно из самых высоких зданий Хабаровска. Впрочем, недавно начался очередной процесс его реконструкции и достройки. Дальше мы видим транспортную развязку улица Карла Маркса — проспект 60-летия Октября, после которой слева расположен торгово-развлекательный центр «Большая медведица» с многоуровневой парковкой, а прямо напротив него находится двухэтажное здание с расположенными в нем популярными кафе и магазинами. Кроме того, на участке между улицами Синельникова и Промышленной находятся несколько интересных домов сталинской эпохи и два подземных пешеходных перехода на остановках «Павленко» и «Большая». Вот такая она — улица Карла Маркса в пределах центра Хабаровска. Надо сказать, что в царские времена она называлась улицей Муравьева-Амурского, а после установления советской власти в Хабаровске ее переименовали в честь основоположника марксизма. Сегодня эта улица является гостевым маршрутом № 1, связывающим центр Хабаровска с аэропортом, а также продолжением красной линии краевой столицы.