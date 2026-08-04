Без тепла в отношениях

Как заявил источник в отрасли ЖКХ, банкротство теплоснабжающей организации не станет проблемой для лысьвенских промышленников. «Если вспомнить опыт “Т Плюс” по оперативному строительству блочно-модульных котельных для жилого сектора в Лысьве, то ничего не мешает им построить аналогичные источники тепла в промзоне и подключить к ним часть предприятий города. Можно также допустить мысль, что через процедуру банкротства сейчас проходит юридическое лицо, на котором наибольшее количество долгов, а большая часть имущественного комплекса ТЭЦ останется на другом юрлице. В таком случае при банкротстве “Лысьва-Теплоэнерго” генерация тепла на ТЭЦ не прекратится, даже если компания перейдет к новому собственнику».