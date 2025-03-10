В NYT рассказали, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.