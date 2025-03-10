В NYT рассказали, к чему привела приостановка передачи разведданных для ВСУ

Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
«Украинские солдаты заявили, что отсутствие разведданных особенно проблематично в российской Курской области… приостановка передачи разведданных навредила возможностям Украины обнаруживать и атаковать российские силы в Курской области и помешала возможности наносить удары по важным целям», — говорится в материале издания.
Газета отмечает, что российские военные быстро продвигаются в Курской области. При этом Киев надеется, что сможет использовать нападение на Курскую область в качестве рычага давления в возможных переговорах по урегулированию, пишет издание.
В ночь на субботу сразу несколько западных СМИ сообщили о неудачах Киева в Курской области. Британская газета Telegraph сообщила, что в 10 тысяч украинских солдат находятся там под угрозой окружения. Американская газета New York Post со ссылкой на источники рассказывала, что украинские войска могут вывести из курского региона в течение двух недель.
В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что российская группировка войск «Север» освободила в Курской области населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент РФ Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65 тысяч военных.