NI: поставки Украине Tomahawk доказывают, что Россия побеждает

С начала конфликта на Украине произошли заметные изменения, которые позволили ей в первые два года «не отставать» от русских, напоминает Вайхерт. Но за последние несколько месяцев Россия, как он утверждает, сделала мощный рывок, который привел к решительному сдвигу в ее пользу. Российские силы сейчас не только продолжают жесткую и методичную кампанию на истощение против Украины, но и адаптировали свои технологии для противодействия последней линии украинской ПВО.