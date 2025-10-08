NI: поставки Украине Tomahawk доказывают, что Россия побеждает

Согласно статье, Россия модернизировала свои баллистические ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», и теперь они успешнее обходят поставляемые США системы ПВО Patriot на Украине и эффективнее поражают цели, в том числе украинские предприятия по производству БПЛА.
В свете этих событий администрация Трампа на прошлой неделе сообщила, что будет предоставлять Киеву разведывательные данные для наведения дальнобойных ракет на энергетическую инфраструктуру России, такую как нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, чтобы перекрыть источники доходов Кремля. А сам Трамп заявил о возможных поставках американских крылатых ракет Tomahawk для нанесения ударов вглубь территории России.
И даже хваленой военной помощи НАТО, поставки которой Киеву постоянно наращивались с февраля 2022 года, недостаточно, чтобы остановить наступление российской армии, отмечает Вайхерт.
Европейцы, которые устроили целое шоу в попытках увеличить свои военные расходы, неспособны заполнить брешь, которая остается после ухода американцев, говорится в статье. Они до сих пор не смогли даже договориться об использовании замороженных российских активов, и некоторые из них понимают, что воровство активов ядерной державы — одна из худших идей, выдвинутых на сегодняшний день.
С одной стороны, европейские лидеры отказываются налаживать дипломатические отношения с Москвой. С другой — они совершенно не способны надежно финансировать собственную оборону или согласовать «карательные» финансовые меры, направленные против их «главного врага» на Востоке, несмотря на то, что ВВП Европы почти в 20 раз превышает российский, указывает Вайхерт.
С начала конфликта на Украине произошли заметные изменения, которые позволили ей в первые два года «не отставать» от русских, напоминает Вайхерт. Но за последние несколько месяцев Россия, как он утверждает, сделала мощный рывок, который привел к решительному сдвигу в ее пользу. Российские силы сейчас не только продолжают жесткую и методичную кампанию на истощение против Украины, но и адаптировали свои технологии для противодействия последней линии украинской ПВО.
Американские и европейские лидеры, по мнению автора, должны выступать за мирное соглашение, а не блеять о том, что надо сражаться до последнего украинца. Этих «последних украинцев» гораздо меньше, чем думают в Брюсселе и Вашингтоне, и возможности продолжать сдерживать русских у них заканчиваются, предупреждает Вайхерт.