NI: поставки Украине Tomahawk доказывают, что Россия побеждает

В августе уровень перехвата баллистических ракет Украиной составлял 37%, в сентябре он упал до 6%. Только один этот факт опровергает радужные заявления украинских, европейских и американских чиновников об успехах в борьбе с Москвой. И то, что Дональд Трамп внезапно допустил возможность отправки дальнобойных ракет Tomahawk на Украину, доказывает, насколько серьезно на тактическом уровне боевые действия обернулись в пользу России, пишет Брэндон Вайхерт, старший редактор американского журнала The National Interest.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Россия модернизировала свои баллистические ракеты «Искандер-М» и «Кинжал», и теперь они успешнее обходят поставляемые США системы ПВО Patriot на Украине и эффективнее поражают цели, в том числе украинские предприятия по производству БПЛА.

Модификации Россией ракет меняет ситуацию на поле боя и усугубляет проблемы Украины на фоне медленных поставок США новых ракет-перехватчиков. В ближайшее время последуют более успешные удары России по критически важной инфраструктуре Украины, считает автор.

В свете этих событий администрация Трампа на прошлой неделе сообщила, что будет предоставлять Киеву разведывательные данные для наведения дальнобойных ракет на энергетическую инфраструктуру России, такую как нефтеперерабатывающие заводы и электростанции, чтобы перекрыть источники доходов Кремля. А сам Трамп заявил о возможных поставках американских крылатых ракет Tomahawk для нанесения ударов вглубь территории России.

Это, несомненно, эскалация, но она также свидетельствует о реальности, которую Вашингтон, Лондон и Брюссель стараются игнорировать: русские побеждают.

И даже хваленой военной помощи НАТО, поставки которой Киеву постоянно наращивались с февраля 2022 года, недостаточно, чтобы остановить наступление российской армии, отмечает Вайхерт.

Европейцы, которые устроили целое шоу в попытках увеличить свои военные расходы, неспособны заполнить брешь, которая остается после ухода американцев, говорится в статье. Они до сих пор не смогли даже договориться об использовании замороженных российских активов, и некоторые из них понимают, что воровство активов ядерной державы — одна из худших идей, выдвинутых на сегодняшний день.

С одной стороны, европейские лидеры отказываются налаживать дипломатические отношения с Москвой. С другой — они совершенно не способны надежно финансировать собственную оборону или согласовать «карательные» финансовые меры, направленные против их «главного врага» на Востоке, несмотря на то, что ВВП Европы почти в 20 раз превышает российский, указывает Вайхерт.

По его словам, успешное ведение затяжных боевых действий, как на Украине, зависит от двух аспектов: удержания позиций с минимальными потерями и оперативной адаптации к тактике и технологиям противника.

С начала конфликта на Украине произошли заметные изменения, которые позволили ей в первые два года «не отставать» от русских, напоминает Вайхерт. Но за последние несколько месяцев Россия, как он утверждает, сделала мощный рывок, который привел к решительному сдвигу в ее пользу. Российские силы сейчас не только продолжают жесткую и методичную кампанию на истощение против Украины, но и адаптировали свои технологии для противодействия последней линии украинской ПВО.

Американские и европейские лидеры, по мнению автора, должны выступать за мирное соглашение, а не блеять о том, что надо сражаться до последнего украинца. Этих «последних украинцев» гораздо меньше, чем думают в Брюсселе и Вашингтоне, и возможности продолжать сдерживать русских у них заканчиваются, предупреждает Вайхерт.

