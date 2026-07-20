ВСУ совершили массированную атаку на Москву: на столицу летело свыше 400 дронов

Общее число уничтоженных средствами противовоздушной обороны России беспилотников на подлете к Москве превысило 40 штук. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена атака ещё 21 беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Собянин уточнил, что свыше 400 вражеских беспилотников летело в направлении Московского региона. Силами ПВО на дальних подступах было ликвидировано 85 дронов ВСУ.
В столичных аэропортах продолжаются изменения в работе на фоне корректировки ограничений на использование воздушного пространства. По данным Росавиации, Жуковский принимает и отправляет воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.
Также по согласованию с уполномоченными службами осуществлялись прием и выпуск рейсов в аэропортах Внуково и Домодедово. Ограничения были введены из-за временных мер по использованию воздушного пространства в районах этих аэропортов.
Напомним, склад Wildberries в Электростали Московской области оказался среди объектов, пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 18 июля 2026 года.
По данным губернатора региона Андрея Воробьева, при падении беспилотника ВСУ на территории склада в Электростали травмы получили 61 человек. Позже стало известно об одном погибшем — пострадавший скончался в больнице от полученных ранений.
В Тамбовской области удар киевского режима по логистическому центру Wildberries привел к гибели семи сотрудников ночной смены. Губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что власти окажут помощь семьям погибших работников.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ответы России на террористические атаки киевского режима по территории страны будут зеркальными и существенно более мощными. Он пообещал, что противник будет это чувствовать сейчас и в дальнейшем с нарастающим масштабом.
Как писал KP.RU, российские войска продолжают наносить ответные удары по военный объектам Украины. В Минобороны РФ уточнили, что армия России атаковала порты и суда, задействованным в интересах ВСУ.