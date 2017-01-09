Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что делать, если в квартире холодно?
Как построить доверительные отношения с врачом
Трамп признался, что узнал многое на встрече с главами разведки
Как развлечь детскую компанию в новогодние каникулы
Галина Юдашкина поздравила мужа с днем рождения
6 стран, упростивших визовый режим с РФТеперь россиянам для путешествия в Боливию не нужно оформлять визу, а в Черногории без визы можно находиться до 90 дней
Как королевские семьи Европы встречали Рождество
Как отмечали Новый год в СССР
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Плюсы и минусы домов комфорткласса
СМИ рассказали о "страшном оскорблении" для Обамы от Москвы
«Сажать будут массово»: СМИ о поручении Путина
Собака, похожая на льва, покорила пользователей Сети
Екатерина Андреева посетила самый опасный город Камбоджи
Ротару откровенно рассказала о своей единственной любви - СМИ
Киев выбрал между Европой и РФ: СМИ о последствиях
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
13События недели в фотографиях
14Рождество Христово в городах России
15Второй зимний Московский Велопарад
14События недели в фотографиях
12:13 (мск)

10 лет первому iPhone: эксперты называли его провалом, но&hellip

9 января 2007 года Стив Джобс представил со сцены первый iPhone. Многие эксперты тогда назвали устройство провальным — дескать, покупать его никто не будет. Аппарат поступил в продажу 29 июня, и до этого о нем было сказано немало.

Как хоронили iPhone

Сэт Порджес, колумнист популярного ресурса TechCrunch, не был настроен оптимистично:

Мы предсказываем: iPhone взорвется.

Порджес отмечал, что продукт сделали максимально неудобным. Стекло, покрывающее экран, может разбиться, на экранной клавиатуре сложно набирать сообщения, батареи хватает ненадолго, программное обеспечение ужасное. Спасибо, хоть 3,5 мм слот оставили, чтобы на iPhone можно было слушать музыку.

Дэвид Платт — автор 11 книг по программированию и преподаватель .NET в школе Extension Гарвардского университета. 21 июня 2007 года он написал об iPhone:

Apple iPhone дебютирует, чтобы провалиться...

Конструкцию нового смартфона эксперт назвал «в корне ошибочной».

Известный маркетолог Эл Рис в шутку сказал, что если бы создателей iPhone проверили на наркотики, они не прошли бы тест. Он резюмировал:

Прогноз №1: iPhone будет большим разочарованием.

Сейчас он признал, что ошибался. Более того — эксперт назвал iPhone «чудом инженерной мысли».

IT-специалист и блогер Митчелл Эшли заявлял:

iPhone наверняка канет в лету.

Признавая умение Apple создавать инновации, Эшли отмечал полную неспособность доминирования на рынках, на которые входит компания. Позднее Эшли назвал свой пост «эпичным провалом» и рассказал, что его семья активно пользуется продуктами Apple.

Бретт Арденс, автор материалов финансовой тематики в The Street и The Wall Street Journal, 29 июня 2007 года, в день старт продаж первого смартфона Apple, написал статью под заголовком «Пять причин не покупать iPhone». В начале материала Арденс признал, что iPhone выглядит красиво и кажется простым в использовании, однако затем предложил реально взглянуть на вещи:

iPhone – не будущее. Это не революционное мобильное устройство, которое откроет новую эру.

Инвестиционный аналитик Тодд Салливан назвал iPhone «первым провалом Apple». Он напомнил, что если в 2003 году цена акций Apple составляла 7 долларов, то в 2007 году — около 100 долларов. Теперь же серия побед компании прервется. Позднее Салливан также изменил свое мнение:

Я был неправ касательно всего, за исключением падения цены [iPhone] до 299 долларов.

Сообщение Салливана было отправлено с iPhone.

Теро Куиттинен написал для Forbes статью «Опасное прозрение Apple». В ней автор заявлял:

Многое было сказано о первом телефоне от Apple – большая часть фраз содержит лихорадочные гиперболы. Но через неделю после торжественного анонса бросается в глаза, насколько ограниченным кажется устройство на второй взгляд. Игнорирование iPhone мирового рынка телефонов еще аукнется Apple.

Позднее Куиттинен отметил, что недооценил способности Apple уговорить операторов связи предоставить ей поддержку и тем самым изменить всю отрасль. Операторы субсидировали пользователей, предлагая им iPhone дешевле при условии покупки контрактных пакетов, и это стало одной из главных причин популярности первого смартфона Apple.

Мэтью Линн в материале для Bloomberg заявил, что воздействие iPhone на рынок будет минимальным.

Смартфон понравится лишь нескольким гаджет-фрикам.

Тогда Линну казалось, что Nokia и Motorola могут не нервничать из-за выхода iPhone. Не тут-то было.

Джим Лаундербек в материале для PC Magazine предположил, что Apple сначала продаст много iPhone, однако затем продажи будут падать. Медленное соединение с интернетом и неудобные кнопки эксперт назвал основными недостатками iPhone.

Джон Дворак в статье для Marketwatch и вовсе сказал:

«Один смартфон подходит всем» - смешная концепция.

Он считал, что Apple необходимо предложить «свой» гаджет для каждого пользователя, чтобы завоевать рынок.

Генеральный директор Microsoft Стив Балмер был еще более категоричен:

Никаких шансов, что iPhone получит значительную долю рынка. Никаких шансов.

Старший директор по маркетингу Microsoft Ричард Спраг был согласен с коллегой — не верил, что Apple сможет продать 10 млн iPhone в 2008 году.

Однако история расставила все по местам. Каждый новый iPhone находит все больше фанатов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава МЭР назвал основные проблемы российской экономики
Россия планирует сократить поставки нефти в Белоруссию
Асад заявил о готовности к переговорам с оппозицией в Астане
Минздрав призвал запретить продажу табака рожденным с 2015 года
Серверы ЕК более 100 раз подверглись кибератакам в 2016 году
Мюзикл «Ла-Ла Лэнд» получил семь премий «Золотой глобус»
Спорт
Урожай Роналду: португалец в ожидании очередного приза Сегодня в швейцарском Цюрихе состоится церемония вручения наград ФИФА
Авто
Лучшее за 2016: 6 советских чудо-машин Громадный карьерный «БелАЗ»? Трактор «Кировец»? У нас были машины и покруче!
Hi-Tech
Опубликован снимок Земли и Луны, сделанный на Марсе Национальное космическое агентство представило снимок Земли и Луны, сделанный с орбиты Марса
Кино
К 70-летию Марины Неёловой: душевные фильмы с актрисой Одна из любимых советских актрис, прекрасная Марина Неёлова отмечает юбилей — в честь этого вспоминаем ее самые запоминающиеся роли, от капризной принцессы до скромной учительницы
Недвижимость
Что делать, если в квартире холодно?
Что будет с ценами на жилье в 2017 году
В России ввели новый штраф за неуплату налогов на жилье
Ледяные «дома-бублики» построят на Марсе
Леди
В моду вошел необычный «вязаный» маникюр (фото) Знакомим вас с самым уютным маникюром зимы.
Дети
50-летняя Джанет Джексон родила сына Певица впервые стала мамой в 50 лет.
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь