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12:52 (мск), источник: Авто Mail.ru

В Россию возвращаются «бюджетники» марки Chevrolet

Компания UzAuto Motors из Узбекистана начинает экспорт моделей Spark, Nexia и Cobalt под брендом Chevrolet.

Источник: AP 2020

В 2015 году концерн General Motors принял решение свернуть продажи массовых моделей Chevrolet на российском рынке: на рынке остались только премиум-модели американского бренда (внедорожники и спорткары), а также внедорожник Chevrolet Niva тольяттинской сборки.

С марта 2020 года под брендом Chevrolet будут предлагаться Spark, Nexia и Cobalt, которые до этого были представлены как Ravon.

Как сообщает пресс-служба компании UzAuto Motors, к середине 2020 года продажи автомобилей под брендом Ravon полностью прекратятся. Притом «Равон» уйдёт не только из России, но также из Казахстана и Белоруссии. Во всех этих странах теперь будут только «Шевроле».

Мы начнем с экспорта Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt — и мы работаем над планами по расширению модельного ряда в будущем.
Рустам Ражабов
вр.и.о. генерального директора АО «UzAuto Motors»
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Добавим, что ранее компания Узавтосаноат (бывший GM-Узбекистан) уже пообещала вывести новую модель, которая «переломит ситуацию на рынках России и других стран СНГ». По предварительной информации, этой моделью станет седан Chevrolet Onix.

Что касается внедорожника Chevrolet Niva, то ему вскоре предстоит стать «Ладой». В конце прошлого года концерн General Motors согласился продать АВТОВАЗу 50% акций совместного предприятия GM-АВТОВАЗ, который как раз занимается выпуском этой модели.

Напомним, что весной 2015 года GM не только сократил линейку моделей Chevrolet, но и полностью вывел бренд Opel. В 2017-м немецкая марка перешла под контроль французского альянса PSA, и в конце прошлого года «Опель» вновь вернулся на рынок России.

Пока для заказа доступны только кроссовер Grandland X немецкой сборки и микроавтобус Zafira Life, выпуск которого налажен на заводе под Калугой. Авто Mail.ru одним из первых протестировал Opel Grandland X.

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