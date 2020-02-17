12:52 (мск), источник: Авто Mail.ru
В Россию возвращаются «бюджетники» марки Chevrolet
Компания UzAuto Motors из Узбекистана начинает экспорт моделей Spark, Nexia и Cobalt под брендом Chevrolet.
В 2015 году концерн General Motors принял решение свернуть продажи массовых моделей Chevrolet на российском рынке: на рынке остались только
С марта 2020 года под брендом Chevrolet будут предлагаться Spark, Nexia и Cobalt, которые до этого были представлены как Ravon.
Как сообщает
Мы начнем с экспорта Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt — и мы работаем над планами по расширению модельного ряда в будущем.
Добавим, что ранее компания Узавтосаноат (бывший GM-Узбекистан) уже пообещала вывести новую модель, которая «переломит ситуацию на рынках России и других стран СНГ». По предварительной информации, этой моделью станет седан Chevrolet Onix.
Что касается внедорожника Chevrolet Niva, то ему вскоре предстоит стать «Ладой». В конце прошлого года концерн General Motors согласился продать АВТОВАЗу 50% акций совместного предприятия
Напомним, что весной 2015 года GM не только сократил линейку моделей Chevrolet, но и полностью вывел бренд Opel. В 2017-м немецкая марка перешла под контроль французского альянса PSA, и в конце прошлого года «Опель» вновь вернулся на рынок России.
Пока для заказа доступны только кроссовер Grandland X немецкой сборки и микроавтобус Zafira Life, выпуск которого налажен на заводе под Калугой. Авто Mail.ru одним из первых протестировал Opel Grandland X.