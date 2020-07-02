17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Mail.ru Group подсветила штаб-квартиру в честь начала торгов на Московской бирже
Для этого потребовалось 167 ламп, которые разместили на 14 из 27 этажей.
Напоминание о выходе Mail.ru Group на Московскую биржу появилось 1 июля на фасаде 27-этажной
По словам представителя
Подсветка на башне нашего офиса 1 и 2 июля — символическое напоминание о том, что с этого момента у российских пользователей есть доступ не только к нашим сервисам, но и к нашему акционерному капиталу.
Глобальные депозитарные расписки компании начали торговаться на Московской бирже под тикером MAIL 2 июля. До этого момента бумаги Mail.ru Group можно было купить только на Лондонской фондовой бирже (LSE). На фоне запуска торгов в Москве возросли цены и на опционы LSE Mail.ru Group.