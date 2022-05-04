Генсек ОПЕК: свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет

«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», — подчеркнул Баркиндо (цитата по ТАСС). По его словам, конфликт между Россией и Украиной усугубил неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией.
Вице-премьер России Александр Новак ранее отметил, что страны ЕС вряд ли смогут полностью заместить нефть и газ из России в перспективе 5−10 лет. Без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно.
Он напомнил, что доля России в поставках в ЕС нефти составляет 30%, в поставках газа — 40%.
«Разумная альтернатива источникам энергии из России сегодня едва ли существует. С учетом доли России на рынке становится очевидно, что без российских энергоресурсов говорить о гарантии энергобезопасности Европы невозможно. Поэтому теперь судьба европейской промышленности и комфорт граждан ЕС всецело зависят от рациональности решений руководителей стран Евросоюза», — отмечал Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика».
Газета Wall Street Journal писала, что в шестом пакете антироссийских санкций ЕС предлагается за полгода отказаться от поставок нефти из России и прекратить импорт к концу 2022 г. По словам источников издания, Венгрии и Словакии дадут 20 месяцев на отказ от импорта нефти из России, на такие же льготы претендуют Чехия и Болгария. Для принятия санкций за них должны проголосовать все 27 стран ЕС.