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12:18 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: счета в «Газпромбанке» для покупки газа открыли 20 компаний из Европы

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Уже 20 европейских компаний открыли в «Газпромбанке» счета для покупки российского газа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник: © РИА Новости

Ранее агентство сообщало о десяти компаниях, теперь к ним присоединились еще столько же.

«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы», — цитирует Bloomberg слова источника.

Однако назвать их собеседник агентства отказался.

После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.

На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — «Газпромом». Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

В конце апреля «Газпром» остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях.

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