СМИ: счета в «Газпромбанке» для покупки газа открыли 20 компаний из Европы

Ранее агентство сообщало о десяти компаниях, теперь к ним присоединились еще столько же.
«В общей сложности 20 европейских компаний открыли счета, еще 14 просят необходимые для их открытия документы», — цитирует Bloomberg слова источника.
Однако назвать их собеседник агентства отказался.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
На этом фоне Россия с 1 апреля принимает платежи за газ только в рублях. Импортер должен открыть в Газпромбанке специальный счет, на который будет переводить средства в валюте, указанной в контракте. Банк продаст эту валюту на Мосбирже и зачислит рубли на счет покупателя газа, с которого будут производиться расчеты с поставщиком — «Газпромом». Как пояснял Владимир Путин, если недружественные страны не примут эту схему, Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
В конце апреля «Газпром» остановил поставки топлива в Болгарию и Польшу, так как они отказались платить в рублях.