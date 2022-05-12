12:20 (мск), источник: ТАСС
«Лукойл» покупает АЗС и завод Shell в России
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. «Лукойл» покупает Shell Neft, владеющую более чем 400 автозаправками Shell и заводом смазочных материалов в России, говорится в сообщении компании.
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«ПАО “Лукойл” сообщает о подписании соглашения с дочерними обществами Shell о приобретении 100-процентной доли в ООО “Шелл нефть”, занимающейся розничной реализацией нефтепродуктов и производством смазочных материалов в России», — отмечается в сообщении. Речь идет о 411 АЗС Shell, в основном в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, и заводе по производству смазочных материалов в Тверской области.
Сделка будет завершена после ее одобрения Федеральной антимонопольной службой. Shell рассчитывает, что это произойдет позже в этом году, говорится в сообщении концерна.
«Приобретение высококачественного бизнеса компании Shell в России полностью соответствует стратегии “Лукойла” по развитию приоритетных каналов сбыта, включая розничную сеть, а также развитию бизнеса смазочных материалов», — приводятся в сообщении слова вице-президента компании по реализации продуктов нефтепереработки Максима Дондэ.
Как отметил директор Shell по переработке Хайберт Вигевено, в рамках сделки более 350 сотрудников Shell Neft сохранят трудовые отношения с новым собственником.
О решении Shell.
В начале мая глава «Шелл нефть» Сергей Стародубцев говорил, что компания в ближайшие дни временно приостановит работу своей сети АЗС в России и завода в Торжке для обеспечения дальнейшей продажи компании новому владельцу.
28 февраля Shell объявила о выходе из всех совместных проектов с РФ, включая «Северный поток — 2» и проект «Сахалин — 2» по производству СПГ (27,5% акций), а 8 марта сообщила о намерении начать поэтапный отказ от российских нефтепродуктов, трубопроводного газа и СПГ.
Компания прекратила покупать российскую сырую нефть на спотовом рынке и не продлевала долгосрочные нефтяные контракты с российскими поставщиками.