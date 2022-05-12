17:02 (мск), источник: Известия
Курс евро опустился до 67 рублей впервые с июня 2017 года
Курс евро на Мосбирже упал до 67 рублей впервые с июня 2017 года, следует 12 мая из данных Московской биржи.
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Рубль усиливает рост в четверг: евро к 16:30 мск торговался на уровне 67 рублей. Такая планка достигнута впервые с июня 2017 года. Доллар — 64,7 рубля.
Курс доллара с расчетом на «завтра» на 16:19 мск падал на 2,52 рубля, до 64,68 рубля, евро — на 3,42 рубля, до 67,08 рубля.
Ранее в четверг агентство Bloomberg назвало российский рубль лучшей валютой мира в 2022 году. Так, РФ ввела контроль над движением капитала, обязала экспортеров продавать иностранную валюту, потребовала от недружественных стран оплачивать российский газ в рублях. Меры правительства позволили российской валюте заметно укрепиться.
Отмечается, что другие страны, которые в недавнем прошлом ввели контроль за движением капитала, не добились таких же результатов.
На фоне того, как курс евро по итогам торгов на Московской бирже 4 мая не смог преодолеть отметку 70 рублей впервые с 21 февраля 2020 года, аналитики отметили, что российская валюта укрепляется, несмотря на сообщения о новых антироссийских санкциях.
25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.