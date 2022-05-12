Bloomberg: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%

«Россия зарабатывала примерно $20 млрд ежемесячно c начала 2022 г. от совокупных продаж нефти и нефтепродуктов при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки», — следует из документа. Как отметили в МЭА, поставки из России продолжают поступать, несмотря на то, что ЕС в настоящее время обсуждает запрет на импорт энергоносителей, а крупные международные нефтяные компании Shell и TotalEnergies обещают прекратить закупки.
Российские энергоресурсы пользуются повышенными спросом в Азии, особенно в Индии и Китае. Эксперты подчеркивают, что сокращение поставок продуктов переработки из России, таких как дизельное топливо, мазут и нафта, усугубило напряженность на мировых рынках. При этом запасы так называемых средних дистиллятов (некоторые виды нефтепродуктов, которые получаются в результате перегонки углеводородов, к ним относится печное и судовое топливо) находятся на самом низком уровне с 2008 г.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна была объявить о санкциях в рамках очередного пакета — подразумевалось, что в него войдут поэтапное эмбарго на российскую нефть и отключение от SWIFT еще нескольких банков. По данным источников Reuters, постоянным представителям стран ЕС не удалось достичь соглашения по этому вопросу. Единого решения не удалось достичь из-за того, что ряд стран опасаются последствий сырьевого эмбарго.