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23:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Италии согласились оплатить поставки газа из России с конвертацией в рубли

Итальянская энергетическая компания Eni согласна платить «Газпрому» за поставки газа в мае с конвертацией евро в рубли. Об этом пишет Bloomberg.

ЦБ: $ 65.7916   -3.05 € 68.7835   -3.85 ММВБ: $ 63.3000   -3.90 € 65.2575   -5.24
Источник: Reuters

По данным издания, Eni еще не открыла рублевый счет в «Газпромбанке», но начала подготовку к его открытию в случае необходимости. Отмечается, что в ближайшее время Европейский союз (ЕС) должен прояснить энергетическим компаниям, как оплачивать российский газ, не нарушая антироссийские санкции.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отнять у «Газпрома» газовое хранилище, расположенное в Зальцбурге. По данным австрийской газеты Kronen Zeitung, Нехаммер потребовал от российской компании заполнять хранилище сырьем. Он заявил, что в случае отказа хранилище будет передано другим провайдерам. «Хайдах» в Зальцбурге является самым большим подземным газовым хранилищем в Австрии. На данный момент де-факто оно остается пустым.

Во время загрузки произошла ошибка.
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