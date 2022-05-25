«Лукойл» закрыл сделку по покупке сети АЗС у Shell

«В Москве подписаны итоговые документы в рамках сделки по продаже активов Shell на территории России — сети АЗС, расположенной преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, а также завода по производству смазочных материалов в Тверской области», — говорится в сообщении.
В соответствии с условиями сделки более 350 сотрудников Shell продолжат работать в компании, принадлежащей «Лукойлу».
16 мая сообщалось, что на автозаправках Shell на территории России приостановлена продажа топлива. Кроме того, на сайте компании отмечалось, что программа лояльности Shell прекращает работать с 20 мая 2022 года.
12 мая в «Лукойл» сообщили, что намерены приобрести дочернее предприятие Shell в России, которая владеет сетью из 411 АЗС и заводом смазочных материалов в Тверской области.
«Лукойл» также сообщил о подписании соглашения с дочерними обществами Shell plc о приобретении стопроцентной доли в ООО «Шелл нефть».
Представители Shell оценили потери в $3,9 млрд после ухода компании с российского рынка.