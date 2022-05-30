13:51 (мск), источник: © РИА Новости
Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении некоторых социальных выплат с начала июня.
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«Речь идет об индексации с 1 июня на десять процентов МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей», — сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
По его словам, теперь неработающие пенсионеры будут в среднем получать более 19 тысяч рублей в месяц. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов человек.
Кроме того, с повышением прожиточного минимума вырастут ежемесячные пособия на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами.
Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.
Повысить социальные выплаты на минувшей неделе предложил Владимир Путин на заседании Госсовета.
Как заявил глава Минтруда Антон Котяков, пособия, привязанные к прожиточному минимуму, проиндексируют автоматически, подавать заявления не нужно.