Нидерланды отказались платить за российский газ в рублях

«Gasterra решила не выполнять односторонние платежные требования “Газпрома”. В ответ “Газпром” заявил об остановке поставок в Нидерланды с 31 мая», — отмечается в сообщении.
В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли. Позднее были опубликованы подробности схемы, которая предполагает открытие покупателем двух счетов, в рублях и в евро, в Газпромбанке, который затем будет покупать рубли на внутреннем рынке.
Сразу несколько стран и компаний заявили об отказе платить в соответствии с новыми правилами. В ответ «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию.