16:53 (мск), источник: Коммерсантъ
Аркадий Волож ушел со всех постов в «Яндексе» из-за санкций ЕС
Аркадий Волож покидает все посты в «Яндексе», заявила компания. Он занимал пост CEO голландского Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») и входил в его совет директоров. Волож сложил свои полномочия после того, как стало известно, что он попал под санкции Евросоюза. Данные ограничения были введены в рамках шестого пакета санкций, который ЕС ввел накануне. На фоне этих событий акции компании на Мосбирже упали на 7%.