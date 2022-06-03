Что изменится в жизни россиян с 1 июняИндексация МРОТ и пенсий, паспорт болельщика, единые требования к публичной власти и другие нововведения
Фоторепортажи
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
10Горящий хлеб: индийская аномалия грозит Европе катастрофой
16:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Аркадий Волож ушел со всех постов в «Яндексе» из-за санкций ЕС

Аркадий Волож покидает все посты в «Яндексе», заявила компания. Он занимал пост CEO голландского Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») и входил в его совет директоров. Волож сложил свои полномочия после того, как стало известно, что он попал под санкции Евросоюза. Данные ограничения были введены в рамках шестого пакета санкций, который ЕС ввел накануне. На фоне этих событий акции компании на Мосбирже упали на 7%.

Источник: РИА "Новости"

«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — сказал Волож, комментируя свое включение в санкционный список.

Теперь семейный траст, в который Волож передал свои акции в 2019 году, на время действия санкций не будет принимать его указания относительно того, как голосовать этими акциями. Аркадий Волож через семейный траст владеет 45,3% голосующей и 8,6% экономической доли Yandex N.V. То есть он не является контролирующим акционером. Таким образом, персональные санкции в отношении «Воложа» не распространяются ни на Yandex N.V., ни на ее дочерние компании.

В марте ЕС ввел санкции в отношении управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, который после оставил этот пост. При этом тогда сама компания под западные санкции не попала.

Ксения Аскерова

 Опрос показал реальное отношение жителей Запада к спецоперации
Невзорову за «выдающиеся заслуги» дали гражданство Украины
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь