В Германию из Канады не вернулась турбина «Северного потока» из-за санкций

Источник сообщил, что «Газпром» использует несколько газовых турбин производства Siemens для газопровода «Северный поток» в Германии.
Эти детали, используемые для закачки газа в трубопровод, обычно проходят техническое обслуживание каждые три-четыре года в Канаде.
«По техническим причинам ремонт этих авиационных газовых турбин может быть произведен только в Монреале, и из-за введенных Канадой санкций Siemens Energy пока не может поставить отремонтированную турбину заказчику», — сообщили «Ъ» в Siemens Energy.
Сегодня «Газпром» сообщил о снижении поставок газа по «Северному потоку» в Германию с 167 млн до 100 млн куб. м в сутки, так как немецкий концерн Siemens задерживает возврат оборудования для компрессорной станции «Портовая». Она обеспечивает нагнетание газа в газопровод «Северный поток» длиной 1,2 тыс. км.
Из-за этого июльский фьючерс на газ на TTF в Европе вырос более чем на 10% — до €94,73 за 1 МВт•ч ($1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров), по данным ICE Futures.