Путин поддержал идею по увеличению производства электромобилей

«С учетом того, что уже подписаны специнвестконтракты по производству электрических легковых автомобилей и с учетом планов наших автопроизводителей по увеличению объемов производства этой техники, мы считаем это одним из перспективных направлений. Президент поддержал эту инициативу, и мы доложили президенту о том, какие планы есть у автопроизводителей в части продолжения мер по локализации, по сохранению программ по развитию компонентной отрасли в части наращивания технологического суверенитета в этой области. И главное — унификация, то есть если государство предоставляет меры поддержки, в частности на льготные займы по развитию автокомпонентов, то важно, чтобы автопроизводители находили точки соприкосновения для унификации. Где-то по двигателям, где-то по автоматической коробке передач, ну и по платформе в целом, в том числе по фурнитуре, по узлам и агрегатам», — сказал Мантуров по итогам совещания у главы государства по вопросам развития автопрома.
Министр добавил, что «президент поставил задачу расширять компетенции по автомобильному инжинирингу, по наращиванию этих базовых направлений, чтобы наша отрасль была максимально независимой».
Говоря о выделении бюджетных средств на льготное автокредитование, Мантуров пояснил, что «это так же, как и было в прошлом году, в частности это предоставление скидки на первый платеж, за счет этого покупателю предоставляется скидка». Отвечая на вопрос, какой будет эта скидка, глава Минпромторга сказал: «Мы обсчитаем это в ближайшее время, когда уже правила будут выходить, банки получат такую возможность».
Он добавил также, что ставка по льготным займам Фонда развития промышленности по автокомпонентной программе составляет 1% годовых.