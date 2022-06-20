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21:27 (мск), источник: РБК

Боррель заявил, что ряд банков «перегибают палку» в исполнении санкций ЕС

Некоторые банки «перегибают палку», отказываясь участвовать в торговле с Россией. Еврокомиссия напоминает им о возможности обслуживать сделки с российским продовольствием и удобрениями, подчеркнул Боррель.

Источник: AFP 2022

Некоторые банки «перегибают палку», исполняя антироссийские санкции Евросоюза, им напомнят о возможности обслуживать сделки с российским зерном и удобрениями. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.

«Мы отправляем письма во все финансовые, экономические структуры с объяснениями, что они могут делать. Но, конечно, я не могу не отметить, что некоторые финансовые организации самостоятельно приняли решение не участвовать в торговле [с Россией]. Это называется “перегнуть палку”», — сказал он.

Боррель отметил, что он направляет необходимую информацию в банки, страховые и транспортные компании, напоминая, что санкции ЕС не запрещают им вести с Россией торговлю продовольствием и удобрениями.

Ранее 20 июня Боррель напомнил, что все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут беспрепятственно делать это. Он подчеркнул, что эти товары не находятся под санкциями.

Глава евродипломатии подчеркнул, что цены на продукты в мире растут именно из-за военных действий России на Украине, а не из-за европейских санкций. Он предупредил о «риске большого голода» и призвал Москву разблокировать украинские порты для вывоза зерна.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, возложил ответственность за возможный голод в бедных странах на ЕС и США. Он указал на то, что Россия готова увеличить объем поставок зерна в следующем сезоне до 50 млн т и направить его в те страны, где существует риск увеличения числа голодающих.

В Москве также неоднократно подчеркивали, что не препятствуют вывозу с Украины зерна, добавляя, что для этого Киев должен разминировать подходы к портам. Там находится около 20 млн т зерна.

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