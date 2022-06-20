Боррель заявил, что ряд банков «перегибают палку» в исполнении санкций ЕС

Некоторые банки «перегибают палку», исполняя антироссийские санкции Евросоюза, им напомнят о возможности обслуживать сделки с российским зерном и удобрениями. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС.
«Мы отправляем письма во все финансовые, экономические структуры с объяснениями, что они могут делать. Но, конечно, я не могу не отметить, что некоторые финансовые организации самостоятельно приняли решение не участвовать в торговле [с Россией]. Это называется “перегнуть палку”», — сказал он.
Ранее 20 июня Боррель напомнил, что все желающие покупать продовольствие и удобрения из России могут беспрепятственно делать это. Он подчеркнул, что эти товары не находятся под санкциями.
Глава евродипломатии подчеркнул, что цены на продукты в мире растут именно из-за военных действий России на Украине, а не из-за европейских санкций. Он предупредил о «риске большого голода» и призвал Москву разблокировать украинские порты для вывоза зерна.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, возложил ответственность за возможный голод в бедных странах на ЕС и США. Он указал на то, что Россия готова увеличить объем поставок зерна в следующем сезоне до 50 млн т и направить его в те страны, где существует риск увеличения числа голодающих.
В Москве также неоднократно подчеркивали, что не препятствуют вывозу с Украины зерна, добавляя, что для этого Киев должен разминировать подходы к портам. Там находится около 20 млн т зерна.