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03:55 (мск), источник: РБК

Нидерланды предупредили европейцев о риске дефицита газа зимой

По словам министра энергетики Нидерландов, без принятия дополнительных мер Европа рискует остаться без достаточного количества газа в зимний период. Он рекомендовал компаниям и домохозяйствам экономить как можно больше энергии.

Источник: Reuters

Европа, включая Нидерланды, не может гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме без принятия дополнительных мер. Об этом заявил министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен, его слова опубликованы на сайте правительства страны.

«Без дополнительных мер мы больше не можем гарантировать, что нам удастся заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах в достаточной степени в рамках подготовки к зиме», — заявил министр.

Он добавил, что «общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются» и «на счету каждый кубометр газа». В связи с этим кабмин рекомендовал компаниям и домохозяйствам экономить как можно больше энергии, в том числе в летний период.

Кроме этого, из-за риска нехватки газа кабмин Нидерландов принял решение отменить ограничение на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год.

«В скором времени Кабинет министров предложит дополнительные меры по сокращению выбросов CO2 и компенсировать выбросы угольных электростанций», — уточнил Йеттен.

В середине июня «Газпром» заявил о сокращении прокачки газа по «Северному потоку-1» в связи с задержкой ремонта агрегатов компаний Siemens (она в середине мая решила уйти с российского рынка). В компании пояснили, что турбины находятся на ремонте в Канаде, их вывоз оттуда затруднен из-за санкций. Объем поставок уменьшился до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м.

15 июня в «Газпроме» сообщили, что объем прокачки снизится до 67 млн куб. м. В тот же день цены на газ в Европе взлетели на 25% и превысили $1300 за тыс. куб. м.

Сокращение поставок российского газа уже подтвердили ряд европейских компаний. Так, в итальянской Eni рассказали, что «Газпром» уведомил ее о снижении объемов на 15%. Позднее немецкий концерн Uniper (крупнейший импортер газа из России в Германии) сообщил, что недополучили 25% объемов газа. С аналогичной проблемой столкнулись австрийская энергетическая компания OMV и французская Engie.

Снижение в Европу поставок газа из России совпало с падением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США после того, как в результате пожара был поврежден крупный экспортный терминал в Техасе. Американская компания Freeport LNG, которая обеспечивает около 20% производства СПГ в США, объявила, что после взрыва на заводе на прошлой неделе частично возобновит работу только через три месяца. Возвращение к полноценной работе завода ожидается не ранее конца 2022 года.

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