Нидерланды предупредили европейцев о риске дефицита газа зимой

Европа, включая Нидерланды, не может гарантировать заполнение своих газохранилищ к зиме без принятия дополнительных мер. Об этом заявил министр по вопросам климата и энергетической политики Нидерландов Роб Йеттен, его слова опубликованы на сайте правительства страны.
«Без дополнительных мер мы больше не можем гарантировать, что нам удастся заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах в достаточной степени в рамках подготовки к зиме», — заявил министр.
Он добавил, что «общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются» и «на счету каждый кубометр газа». В связи с этим кабмин рекомендовал компаниям и домохозяйствам экономить как можно больше энергии, в том числе в летний период.
«В скором времени Кабинет министров предложит дополнительные меры по сокращению выбросов CO2 и компенсировать выбросы угольных электростанций», — уточнил Йеттен.
В середине июня «Газпром» заявил о сокращении прокачки газа по «Северному потоку-1» в связи с задержкой ремонта агрегатов компаний Siemens (она в середине мая решила уйти с российского рынка). В компании пояснили, что турбины находятся на ремонте в Канаде, их вывоз оттуда затруднен из-за санкций. Объем поставок уменьшился до 100 млн куб. м в сутки при плановом объеме 167 млн куб. м.
15 июня в «Газпроме» сообщили, что объем прокачки снизится до 67 млн куб. м. В тот же день цены на газ в Европе взлетели на 25% и превысили $1300 за тыс. куб. м.
Сокращение поставок российского газа уже подтвердили ряд европейских компаний. Так, в итальянской Eni рассказали, что «Газпром» уведомил ее о снижении объемов на 15%. Позднее немецкий концерн Uniper (крупнейший импортер газа из России в Германии) сообщил, что недополучили 25% объемов газа. С аналогичной проблемой столкнулись австрийская энергетическая компания OMV и французская Engie.
Снижение в Европу поставок газа из России совпало с падением экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США после того, как в результате пожара был поврежден крупный экспортный терминал в Техасе. Американская компания Freeport LNG, которая обеспечивает около 20% производства СПГ в США, объявила, что после взрыва на заводе на прошлой неделе частично возобновит работу только через три месяца. Возвращение к полноценной работе завода ожидается не ранее конца 2022 года.