Минтранс исключил оплату пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов

Власти изучают возможность введения дополнительных сборов в авиационной сфере, однако, если идею одобрят, деньги будут взимать не с пассажиров, заявил глава Минтранса Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».
«Такой, знаете, вопрос [о введении дополнительных сборов в авиации] обсуждается. Но это точно будет не за счет пассажиров», — сказал он.
О том, что власти могут ввести новый сбор с продажи авиабилетов для формирования резервного фонда, в конце мая сообщила газета «Известия» со ссылкой на три источника на рынке и письмо вице-президента ТКП (бывшая Транспортная клиринговая палата) Алексея Шубенкова. По данным издания, Минтранс, «Ростех» и ТКП собирались создать фонд для покрытия расходов на выполнение обязательств перед авиапассажирами в случае форс-мажоров.
В письме вице-президента ТКП говорилось, что для наполнения фонда власти хотели установить сбор, который взимали бы с пассажиров при оформлении билетов. Средства из фонда, по данным газеты, могли направить на следующие цели:
В письме, на которое ссылалось издание, говорилось, что создание фонда не приведет к подорожанию авиабилетов, так как новый платеж «будет формироваться за счет перераспределения сборов, установленных действующим законодательством». Сумма сбора могла составлять от 70 до 250 ₽ с одного перелета. По словам двоих собеседников «Известий», окончательный размер сбора на тот момент утвержден не был.
Сейчас в стоимость авиабилетов включены несколько сборов, в том числе топливный, аэропортовый и сервисный. Плату взимают за обслуживание пассажиров и обеспечение их безопасности, обслуживание самолетов в аэропортах, предоставление услуг диспетчеров и другие процессы.
По данным Росстата, только в апреле текущего года стоимость авиабилетов эконом-класса выросла на 16,1%. За тот же период пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 30%, говорили «Коммерсанту» источники в авиаотрасли.