В ФРГ не исключают прекращения поставок газа по «Северному потоку»

«Мне пришлось бы солгать, если бы я сказал, что не боюсь этого», — ответил вице-канцлер на вопрос о возможности прекращения поставок (цитата по Spiegel). «Если газа не хватит, то определенные отрасли промышленности, которые нуждаются в газе, придется отключить… Тогда все рыночно-экономические процессы прервутся. Для ряда отраслей это произведет катастрофический эффект», — поделился Роберт Хабек неблагоприятным прогнозом развития ситуации.
Сокращение объемов поставок газа из России политик рассматривает как признак эффективности санкционной политики против РФ. «Путин получает деньги от продажи ископаемого топлива, но он может покупать на них все меньше и меньше, поскольку Запад включил так много товаров в санкционные списки… Так как он больше не может ничего купить на эти деньги, он говорит: тогда мне больше не понадобятся деньги, и я сокращу поставки. Это также признак высокой эффективности санкций», — рассказал Хабек.
Вчера газета Financial Times со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщила, что в ФРГ опасаются полного прекращения поставок газа из РФ «Газпромом» под предлогом техобслуживания газопровода «Северный поток» — ранее российская энергетическая компания снизила экспортные объемы энергоресурса в ФРГ на 40%. В России опровергают обвинения ФРГ в политическом характере ситуации с поставками и объясняют сложившееся положение невозможностью Германии вернуть из ремонта в Канаде одну из турбин газопровода.