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11:03 (мск), источник: Коммерсантъ

FT: ФРГ опасается полного прекращения поставок по «Северному потоку»

Как считают источники газеты Financial Times в немецком правительстве, «Газпром» может под предлогом летнего технического обслуживания газопровода «Северный поток» полностью прекратить поставки энергоресурса в ФРГ. Подобная ситуация, по мнению представителей немецкого кабмина, может зимой спровоцировать в стране энергетический кризис.

Источник: РИА "Новости"

«Ситуация с поставками достаточно напряженная, даже без отключения NS1 (»Северного потока«.— “Ъ”)», — рассказал один из собеседников издания. Формальным поводом для прекращения экспортных процессов, как считает неназванный источник FT в правительстве, «Газпрому» может послужить временное закрытие газопровода на ремонт в середине июля. Несмотря на то что это регулярная техническая процедура, чиновники обеспокоены, что в этом году «Газпром» может воспользоваться ситуацией для давления на ЕС.

Как поясняет член немецкой бизнес-конфедерации BDI Карстен Ролле, ранее «Газпром» компенсировал простой «Северного потока» на время ремонта интенсификацией поставок через Украину или газопровод Ямал—Европа. «Но есть опасения, что в этом году они этого не сделают… Они уже сократили потоки через NS1 на 60% и не компенсировали это увеличением потоков через другие трубопроводы», — добавил господин Ролле.

Исполнительный директор энергетической компании RWE Маркус Креббер охарактеризовал недавнее снижение поставок по «Северному потоку» как политическое и «совершенно ясное» решение, нарушающее условия ранее заключенного контракта.

Сокращение поставок ФРГ по «Северному потоку», объемы которого в среднем оцениваются в 50−60%, было анонсировано «Газпромом» в середине июня. По мнению главы энергетической корпорации Алексея Миллера, причиной снижения экспортных показателей стали проблемы с турбинами для газопровода, поскольку немецкая сторона проводит их ремонт только на канадском предприятии. Из-за санкций обслуживающая газопровод компания Siemens не может забрать отремонтированные турбины из Канады. Алексей Миллер подчеркнул, что к запуску готов «Северный поток-2», через который в любой момент можно начать прокачку газа и разрешить сложившуюся ситуацию.

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Андрей Сапожников

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