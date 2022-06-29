Набиуллина назвала риски попыток достичь «старого курса» рубля

Плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям, попытки вернуть курс национальной валюты к старым значениям делает его искусственным, что грозит девальвацией, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает корреспондент РБК.
Набиуллина добавила, что «многие говорят» о необходимости «управлять курсом», и отметила, что даже российский опыт говорит о номинальности управления курсом при таком сценарии. Она пояснила:
Кроме того, при управлении курсом резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики, продолжила глава Центробанка. «То есть мы привязываемся к валютам чужих стран, напомню, что в этих странах сейчас инфляция на сорокалетнем максимуме. Это просто, еще и скажем так, импорт этой инфляции», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, в случае управляемости курса Россия будет вынуждена синхронизировать денежно-кредитную политику с этими странами.
Глава ЦБ отметила, что проводить политику управляемого курса России не позволяют и имеющиеся для этого механизмы: накопление резервов и валютные ограничения. «Мы не можем копить резервы в твердых валютах, они сразу попадают под арест», — отметила она. Набиуллина указала, что в Банке России не станут для этого «туда-сюда двигать» валютные ограничения.
«Я не думаю, что бизнес от этого будет счастлив, это непредсказуемые условия для бизнеса», — подчеркнула она.
Рубль обвалился в начале спецоперации российских сил на Украине. В частности, на 11 марта Центробанк России установил официальный курс доллара в размере 120,37 руб., евро — 132,95 руб.
Причиной укрепления рубля стал рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеры стали обязаны продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позже долю снизили до 50%, а 10 июня требование было отменено.
В США в качестве причины укрепления рубля назвали «искусственную накачку» со стороны Центробанка, отметив, что курс российской валюты перестал являться индикатором положения российской экономики. В Минэкономразвития говорили, что курс российской валюты «чрезмерно укрепился», что создает проблемы для экспортеров и импортеров. Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что более важной является предсказуемость курса рубля, а не его параметры.