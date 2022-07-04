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16:26 (мск), источник: ТАСС

Газопровод Нигерия-Марокко представляет собой возможность для Европы

Как отметила гендиректор марокканского Национального управления углеводородами и горнодобывающей промышленности Амина Бенхадра, этот проект является тем более стратегическим в нынешних условиях конфликта на Украине, который усилил потребность Европы в диверсификации источников закупок газа.

Источник: Reuters

РАБАТ, 4 июля. /ТАСС/. Подводный газопровод Нигерия — Марокко (Nigeria Morocco Gas Pipeline, NMGP) станет возможностью для Европы, которая хочет диверсифицировать пути импорта газа. Об этом заявила генеральный директор марокканского Национального управления углеводородами и горнодобывающей промышленности (ONHYM) Амина Бенхадра.

«Инженерно-исследовательские работы по проекту газопровода Нигерия — Марокко, который имеет в высшей степени стратегическое значение для развития и энергетического суверенитета африканского континента, проходят в очень хороших условиях. ONHYM и Нигерийская национальная нефтяная корпорация (NNPC) действуют в полном взаимодействии», — цитирует ее в понедельник местная газета Aujourd'hui le Maroc.

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По ее словам, этот проект является тем более стратегическим в нынешних условиях конфликта на Украине, который усилил потребность Европы в диверсификации источников закупок газа. «И в этой связи газопровод Нигерия — Марокко представляет возможность для Европы, — продолжала она. — Этот интегрирующий мегапроект может быть поддержан финансовыми учреждениями и заинтересованными сторонами, как на многосторонней, так и на двусторонней основе».

По словам Бенхадра, «с мая 2021 года осуществляется детальная инженерная проработка проекта, позволяющая подготовить всю документацию, а также все технические, управленческие, финансовые, юридические и коммерческие аспекты для принятия окончательного инвестиционного решения».

«Этот проект континентального масштаба будет способствовать ускорению электрификации ряда стран западноафриканского побережья, промышленному развитию и сельскому хозяйству региона, обладающего большими природными богатствами, которые можно было бы развивать быстрее благодаря доступу к дешевой энергии. Проект также позволит добиться значительной региональной интеграции континента, улучшить жизнь населения и развернуть экспорт газа в Европу», — подчеркнула глава ONHYM.

Стратегический проект

В мае текущего года власти Нигерии подтвердили совместные с Марокко планы построить самый длинный в мире подводный газопровод. Инициаторами стратегического проекта газопровода выступили в 2016 году король Марокко Мухаммед VI и президент Нигерии Мухаммаду Бухари. По мнению сторон, проект позволит «повысить конкурентоспособность региона, активизирует его социально-экономическое развитие, в частности за счет ускорения электрификации и развития энергетической самостоятельности региона, а также улучшения условий жизни местного населения».

Как ожидается, магистраль газопровода будет проложена по дну Атлантического океана вдоль побережья Западной Африки. Проект в будущем также может быть использован для обеспечения экспорта голубого топлива в ЕС через марокканскую территорию.

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