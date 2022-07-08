Путин призвал энергокомпании быть готовыми к нефтяному эмбарго

По словам главы государства, отечественные производители ответственно подходят к выполнению взятых на себя обязательств, но из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов мировые рынки по-прежнему лихорадит. Глава государства указал на то, что Запад пытается заставить другие страны нарастить объем энергодобычи, но этот рынок стабилен и не терпит суеты.
«В последние дни цены снизились на $20−30. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе», — отметил он, подчеркнув, что допущенные западными странами ошибки «нельзя исправить за два дня» (цитата по «РИА Новости»).
Ранее лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют ограничить цены на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. До этого ЕС в рамках шестого пакета санкций ввел эмбарго на поставки нефти из России по морю. Планы западных стран ограничить стоимость российских энергоносителей — это политическое решение, которое вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок, заявил затем вице-премьер России Александр Новак.
Аналитики американского банка JPMorgan Chase & Co считают, что энергоносители могут подорожать, если Москва нанесет «ответный удар» после введения механизма ограничения цены на российскую нефть. В случае, если РФ решит сократить добычу нефти на 5 млн баррелей в сутки, цены на нее достигнут «стратосферических» $380 за баррель.