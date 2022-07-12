Reuters: США опасаются роста цен на нефть до $140 за баррель на фоне антироссийских мер

Как напомнил чиновник, министр финансов США Джанет Йеллен на встрече с главой Минфина Японии Сюнъити Судзуки, которая состоится во вторник в Токио, намерена обсудить введение потолка цен на российскую нефть. По словам американского чиновника, цель заключается в том, чтобы установить лимит цены на таком уровне, который не позволял бы Москве финансировать военную операцию на Украине, но покрывал бы предельные производственные издержки, чтобы РФ сохраняла заинтересованность в экспорте нефти.
Как заявил при этом представитель администрации США, власти Японии выразили обеспокоенность по поводу возможности установления слишком низкого предела цен, но не стали отвергать потенциальный диапазон $40−60 за баррель.
Введенное Евросоюзом и США эмбарго на закупки российской нефти привело к резкому росту цен, что позволило РФ перенаправить крупные объемы сырья на другие рынки, в первую очередь в Индию и Китай, и даже повысить свои доходы, хотя и продавая со скидкой меньшие объемы нефти. ЕС и США же несут убытки, включая вторичный эффект в виде инфляции. На этом фоне по итогам саммита Группы семи (G7) было принято заявление, в котором лидеры «семерки» пообещали рассмотреть возможность ограничения цен на российскую нефть путем запрета на оказание услуг по ее транспортировке морем, если стоимость сырья превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
Вице-премьер РФ Александр Новак ранее назвал шаги в направлении ограничения цен на нефть из РФ очередной попыткой вмешательства в рыночные механизмы, что, по его словам, может привести только к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов и росту цен.