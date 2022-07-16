Полянский заявил о диверсификации поставок энергоресурсов Россией

«Если Европа не хочет сотрудничать с Россией по газовому вопросу, то мы, думаю, сделаем необходимые выводы и диверсифицируем наш экспорт. Я не думаю, что Россия окажется стороной, которая пострадает от этого», — подчеркнул Полянский (цитата по ТАСС).
По словам дипломата, в мире по-прежнему наблюдается большой спрос на энергоресурсы из России. «Надо быть реалистами в плане того, что переход к зеленой энергетике займет десятки лет», — заключил дипломат, отметив, что «ЕС будет вспоминать о старых добрых временах дешевого российского газа и энергоресурсов».
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство России планирует разработать свой эталонный сорт нефти в 2023 г. и запустить торговлю нефтью на национальной платформе в октябре. Согласно плану, страна будет привлекать иностранных партнеров к покупке нефти, чтобы достичь достаточных объемов торговли для установления ценового ориентира с марта по июль 2023 г.
Лидеры стран «большой семерки» заявили, что планируют установить потолок цен на российскую нефть, чтобы уменьшить доходы России и стабилизировать цены на энергоносители. 14 июля министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон хочет установить такую цену на нефть, чтобы России было выгодно ее добывать. По данным Bloomberg, западные союзники обсуждают диапазон от $40 до $60 за баррель. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что такое решение вызовет дисбаланс на рынке и рост котировок.