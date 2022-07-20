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14:37 (мск), источник: Life.ru

Евросоюз начал готовиться к первой зимовке без российского газа

Евросоюз официально объявил о подготовке к своей первой зиме без российского газа. Заявление прозвучало в среду на брифинге еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона. Странам сообщества в нынешнем и следующем году рекомендовано продлить работу своих атомных и угольных электростанций.

Источник: Reuters

«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», — уведомил Бретон.

Ранее Bloomberg предрекло Европе энергетический «шторм» зимой, а The Guardian заявила об опасениях массовых беспорядков из-за грядущего энергокризиса. По опросам Bild, каждый второй немец боится замёрзнуть зимой без российского газа. И по состоянию на 17 июля газохранилища Германии пока заполнены недостаточно, чтобы пережить зиму без поставок из России.

Напомним, что ранее в Бундестаге призвали запустить «Северный поток — 2», чтобы обеспечить Европу газом. В ответ на это президент России Владимир Путин напомнил, что проект уже наполовину задействован для доставки топлива на внутренний рынок. Кроме того, в Кремле неоднократно отмечали, что страны Евросоюза сами создали проблемы с поставками российского газа по трубопроводу «Северный поток». Механическая инфраструктура газопровода страдает из-за введённых санкций, а европейцы, занимающиеся капремонтом турбин, просто не возвращают их на место из-за ограничений.

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