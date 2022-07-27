Песков: «Газпром» поставляет в Европу столько газа, сколько возможно

«Это совершенно неправильная увязка», — сказал Песков, комментируя предположения, что Москва будет держать поставки газа в Европу на минимуме, пока ЕС не отменит санкции. «“Газпром”, который является поставщиком, поставляет столько, сколько необходимо и сколько возможно», — подчеркнул представитель Кремля.
«Мы знаем, что сейчас технические возможности для прокачки стали меньше, они сузились, потому что процесс технического обслуживания различных агрегатов чрезвычайно затруднен из-за тех ограничений и санкций, которые ввела Европа, именно Европейский союз. Эти санкции не дают возможности оперативно производить техническое обслуживание, менять запасные части, выполнять капитальный ремонт и другие регламентные работы с оборудованием, необходимым для прокачки», — указал Песков. По его словам, «по мере того, как будут выполняться эти работы, “Газпром”, соответственно, будет иметь возможность прокачивать больше».