Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах

«Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens <…> устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», — рассказал он.
Маркелов также обратил внимание, что отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта.
Зампред добавил, что «Газпром» в скором времени опубликует часть переписки с Siemens по поводу ремонта турбин.
В середине июня российский газовый концерн сократил прокачку по трубопроводу «Северный поток» примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции «Портовая». В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.
На прошлой неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил о доставке турбины и отметил, что о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту. При этом Берлин «из соображений безопасности» не уточняет, где сейчас находится агрегат.