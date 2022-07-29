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19:53 (мск), источник: © РИА Новости

Siemens устранила не более четверти неисправностей на турбинах

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах «Северного потока», заявил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: © РИА Новости

«Мы неоднократно обращались в российское представительство Siemens <…> устранено не более четверти выявленных неисправностей. По остальным мы так и не получили конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности», — рассказал он.

Маркелов также обратил внимание, что отправка газотурбинного двигателя из Канады в Германию вместо России не соответствует условиям контракта.

Зампред добавил, что «Газпром» в скором времени опубликует часть переписки с Siemens по поводу ремонта турбин.

В середине июня российский газовый концерн сократил прокачку по трубопроводу «Северный поток» примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции «Портовая». В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.

На прошлой неделе министр экономики ФРГ Роберт Хабек сообщил о доставке турбины и отметил, что о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту. При этом Берлин «из соображений безопасности» не уточняет, где сейчас находится агрегат.

Во время загрузки произошла ошибка.
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