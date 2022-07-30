OBI закрыла сделку по продаже российского бизнеса за 1 евро

Согласно ее условиям, на первом этапе 40% долей в этих фирмах перейдут группе инвестиционно-строительных компаний Max (ГИСК Маx), а 60% — бизнесмену Йозефу Лиокумовичу. Позже ГИСК Маx может продать свою часть бизнеса «третьим лицам». Будет ли это Лиокумович или кто-то еще, пока неизвестно.
Сумма сделки символическая, говорит один из собеседников «Ведомостей». Второй добавляет, что она составила 1 евро. Закрытие сделки с немецким холдингом подтвердил также один из партнеров покупателей и источник, близкий к российскому подразделению OBI. Ранее Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство ГИСК Маx о приобретении российского бизнеса OBI GmH.
Лиокумович много лет дружит с семьей Хауб, которая через Tengelmann Group владеет немецкой OBI GmH: когда она уже была готова списать свой российский бизнес, он мог предложить свои услуги, рассуждает один из источников, близких к сделке. Знакомый бизнесмена называют его «профессиональным переговорщиком». OBI, по его словам, будет самым маленьким из его бизнесов. Подробности он не уточняет, сообщая лишь, что «все остальные его компании работают за рубежом».
Ранее СМИ называли Лиокумовича представителем австрийской группы компаний Supernova, которая специализируется на управлении торгово-развлекательными центрами в Центральной и Восточной Европе. В ее портфеле порядка 60 таких объектов в Австрии, Германии, Польше, Румынии, Хорватии и других странах, сообщал портал Vesti.am. В 2015—2016 гг. эта фирма принимала участие в продаже части активов разорившегося австрийского DIY-ритейлера bauMAX той же OBI и сопровождала сделки по аренде магазинов OBI в Австрии. В Supernova не ответили на запрос «Ведомостей».
Российские информагентства в 2004 г. также сообщали, что полный тезка Лиокумовича участвовал в привлечении неназванных инвесторов в проект-долгострой «Президентский мост» (мост через Волгу в районе Ульяновска, он был начат еще в 1986 г., первая очередь открыта в 2009 г.) Собеседники «Ведомостей» также говорят, что слышали об его участии в проектах в Казахстане, Германии, Австрии и ОАЭ. Сам Лиокумович в разговоре с «Ведомостями» назвал себя «очень непубличным человеком», который «умеет разговаривать с людьми». Он подтвердил, что дружит с семьей, владеющей OBI, уже 20 лет. Но комментировать свою причастность к покупке российской сети бизнесмен отказался.
Немного известно и о ГИСК Маx. Ее владелец, по данным «СПАРК Интерфакс», Илья Колобков, которому также принадлежат доли в фирме «Самис» (занимается строительством жилых и нежилых зданий, в частности, бань) и в Московском институте экзистенциальных исследований. Владельцем последнего ранее был основатель консалтинговой группы «Аудит груп» и юридического агентства «Сезар консалтинг» Борис Любошиц. Именно его в апреле этого года OBI GmH привлекла к управлению российским бизнесом холдинга до продажи его конечному покупателю. Любошицу предложили остаться в OBI в новой роли: он должен сформировать и возглавить совет директоров компании, говорят два источника, близких к сделке. По их словам, в данный момент он обдумывает это предложение. Получить комментарий Любошица «Ведомостям» не удалось, а в его офисе отказались обсуждать любые процессы, связанные с OBI. Источник в его окружения сообщил, что задачей бизнесмена было провести due dilligence, договориться с кредиторами и составить план по возвращению компании к безубыточности.
Любошиц, по словам собеседника «Ведомостей», уже провел переговоры с основными поставщиками и арендодателями и смог договориться о реструктуризации задолженности с 90% контрагентов.
Согласно картотеке арбитражных дел, к различным структурам OBI (ООО «Франчайзинговый центр ОБИ», «Сделай своими руками», «ОБИ прямой импорт и поставки» и проч.) сейчас поданы иски примерно на 1 млрд руб. (правда, некоторые требования к разным юрлицам дублируются). Чтобы закрыть долги и вернуть компанию к нормальной операционной деятельности, в нее потребуется вложить порядка 4 млрд руб., утверждает источник, близкий к одной из сторон сделки. Кроме того, по его словам, новым владельцам, вероятно, придется закрыть часть региональных магазинов сети, так как они требуют больших расходов на логистику, а где-то не удалось договориться об уступках по аренде помещений.
«Несомненно, очень важно было договориться с кредиторами, но основной вызов для этого актива — то, как долго новые собственники смогут финансировать работу магазинов OBI, ведь в ближайшие 2−3 года они, скорее всего, будут приносить одни убытки из-за долгов, простоя и общих для DIY-сегмента проблем с поставками», говорит генеральный директор Infoline Иван Федяков. Он также отметил, что новые владельцы сети не являются известными на рынке игроками. Он предполагает, что компания через какое-то время может снова поменять собственника.
Тем не менее новые владельцы уже начали привлекать новых том-менеджеров в в российское подразделение OBI. Его генеральным директором назначен бывший управляющий директор «Перекресток Впрок» Леонид Довладбегян, сообщили «Ведомостям» источник, близкий к OBI. Представитель Довладбегяна эту информацию подтвердил. 18 июля «Перекресток Впрок» сообщал, что топ-менеджер «принял решение уйти в другие проекты вне группы».
Запрос в OBI GmH остался без ответа, получить комментарии представителя ГИСК Маx не удалось. В российском OBI от комментариев отказались.