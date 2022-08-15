Авиакомпании попросили узаконить разбор самолетов на запчасти

Этот же вопрос поднимался в июле на конференции в Росавиации по теме эксплуатации самолетов в России, подтвердили источники «Известий».
Сегодня такую перестановку компонентов самолетов ограничивают федеральные авиационные правила (ФАП № 285). Они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и последующей установки его на другой самолет, пишет АЭВТ.
Узаконить и регламентировать снятие компонентов с воздушных судов предлагается через корректировку мартовского постановления правительства № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» и его авиационной части.
Более того, АЭВТ предлагает разрешить переставлять комплектующие между самолетами разных авиакомпаний.
Минтранс, по данным близкого к ведомству источника и другого источника в Росавиации, уже разрабатывает соответствующие поправки в ФАП-285. Ожидается, что они могут быть утверждены в марте 2023 года, уточнили собеседники.